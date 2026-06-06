Idei de afaceri sub 5.000 de euro fără studii sau cunoștințe speciale. Cum să devii propriul șef cu bani puțini

În 2026, ideile de afaceri sub 5.000 euro din România sunt printre cele mai căutate variante de început în antreprenoriat, mai ales pentru persoane fără experiență sau fără studii de specialitate.

În practică, însă, aceste businessuri se împart în două categorii clare: activități care funcționează real pe piață, cu venit constant, și idei promovate frecvent online, dar care au șanse reduse de reușită fără clienți, experiență sau diferențiere.

În România, cele mai viabile afaceri cu investiție mică sunt aproape întotdeauna bazate pe servicii, adică activități în care câștigi direct din munca ta și din timpul investit. În același timp, digitalizarea a deschis accesul către freelancing și servicii online, dar a crescut și competiția, ceea ce face ca execuția și găsirea clienților să fie mai importante decât ideea în sine.

În cele ce urmează vom prezenta un top 10 idei de afaceri sub 5.000 de euro, construit pe baza cererii reale din România și a nivelurilor de venit din piață.

1. Curățenie rezidențială și pentru birouri mici

Este una dintre cele mai stabile activități din România, cu cerere constantă în orașele mari. Nu necesită studii sau calificări speciale, ci seriozitate și organizare.

Investiția inițială este de 500 – 1.500 lei pentru achiziția echipamentului necesar: aspirator, mop, găleți, lavete din microfibră, soluții de curățenie, mănuși, eventual mijloc de transport pentru echipamente. Venitul lunar este de 3.000 – 8.000 lei pentru o persoană activă full-time.

2. Servicii de tip „handyman” (reparații mici, montaj)

Include mici reparații sau lucrări casnice. Cerere mare în orașe, ofertă relativ redusă.

Investiția inițială este de 1.000 – 4.000 lei pentru achiziția echipamentului necesar: bormașină, set șurubelnițe, trusă unelte, nivelă, ruletă, accesorii de fixare, cutie de scule. Venitul lunar este de 4.000 – 10.000 lei.

3. Livrări locale independente (curierat mic, colaborări restaurante)

Funcționează în special în orașe mari, unde livrările rapide sunt foarte căutate. Nu necesită calificări speciale, doar disponibilitate de lucru.

Investiția inițială este de 0 – 3.000 lei pentru echipamentul necesar: bicicletă, scuter sau mașină, smartphone, geantă termică pentru livrări. Venitul lunar este de 3.000 – 7.000 lei.

4. Social media management pentru firme mici

Multe afaceri locale externalizează prezența online. Activitatea include postări, comunicare și promovare simplă.

Investiția inițială este de 500 – 2.000 lei pentru echipamentul necesar: laptop sau telefon performant, internet, aplicații de editare și programare postări. Venitul lunar este de 2.000 – 6.000 lei la început, până la peste 10.000 lei cu portofoliu stabil.

5. Freelancing (copywriting, design simplu, editare video)

Este una dintre cele mai flexibile opțiuni, dar necesită învățare continuă. Nu cere studii formale, dar cere competențe practice.

Investiția inițială este de 0 – 2.000 lei pentru echipamentul necesar: laptop, internet, software de editare, conturi pe platforme freelance. Venitul lunar este de 2.000 – 8.000 lei.

6. Asistent virtual pentru antreprenori

Include sarcini administrative simple precum e-mailuri, programări sau organizare.

Investiția inițială este de 0 – 1.000 lei pentru echipamentul necesar: laptop, telefon, internet, instrumente de organizare (Google Workspace, Excel). Venitul lunar este de 1.500 – 5.000 lei.

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7. Servicii de montaj mobilă și mobilier la domiciliu

O afacere practică și foarte căutată, mai ales în orașele mari, unde oamenii cumpără frecvent mobilă de la retaileri și au nevoie de montaj rapid.

Investiția inițială este de 1.000 – 5.000 lei pentru achiziția echipamentului necesar: bormașină, șurubelnițe electrice sau manuale, nivelă, ruletă, accesorii montaj, eventual mașină pentru deplasare. Venitul lunar este de 4.000 – 10.000 lei.

8. Mic atelier de produse personalizate (print, cadouri, handmade)

Funcționează doar dacă există o nișă clară și vânzare activă online. Nu este un business pasiv, ci unul dependent de promovare și comenzi constante.

Investiția inițială este de 1.500 – 5.000 lei pentru echipamentul necesar: imprimantă sau acces la tipografie, materiale, laptop, software design, spațiu mic de lucru. Venitul lunar este de 1.000 – 6.000 lei.

9. Reselling / comerț online cu stoc mic (OLX, eMAG Marketplace)

Este una dintre puținele forme de e-commerce viabile la buget redus, dar necesită testarea produselor și rotație rapidă a stocului.

Investiția inițială este de 500 – 5.000 lei pentru echipamentul necesar: telefon sau laptop, spațiu de depozitare, ambalaje, acces la platforme online de vânzare. Venitul lunar este de 1.000 – 7.000 lei.

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10. Curse și transport local (Uber/Bolt sau livrări mixte)

Una dintre cele mai accesibile forme de muncă independentă în România. Nu necesită calificări, doar permis și mașină.

Investiția inițială este de 1.000 – 3.000 lei pentru echipamentul necesar: mașină funcțională, smartphone, aplicații de ride-sharing sau livrare, suport auto pentru telefon. Venitul lunar este de 3.000 – 8.000 lei.

Execuţia şi seriozitatea fac diferența

Aceste idei de afaceri sub 5.000 euro funcționează mai degrabă ca forme de auto-angajare decât ca businessuri clasice. Venitul depinde direct de timpul investit, de oraș, de sezon și de capacitatea de a găsi clienți.

Un aspect important în România este că multe dintre aceste domenii sunt deja competitive, ceea ce înseamnă că diferența nu este făcută de idee, ci de execuție, seriozitate și reputație. În special în servicii, clienții revin pe baza încrederii și a recomandărilor, nu a publicității.

De asemenea, tot mai mulți antreprenori începători combină mai multe activități pentru a-și stabiliza venitul, de exemplu freelancing cu livrări sau servicii locale cu activitate online. Acest model hibrid este considerat mai sigur decât dependența de o singură sursă de venit.