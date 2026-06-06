Procurorii au deschis dosar penal după explozia dronei maritime în Portul Constanţa. Ce infracțiuni sunt cercetate

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-au sesizat din oficiu vineri, 5 iunie, după ce în zona Portului Constanţa a fost semnalată prezenţa unui dispozitiv militar, cu armament la bord şi posibil explozibil, informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie anunţă că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2026, după ce în zona Portului Constanţa a fost semnalată prezenţa unui dispozitiv militar, cu armament la bord şi posibil explozibil.

"Ulterior, prin ordonanţă, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, fiind dispusă începerea urmării penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor şi a infracţiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive", precizează Parchetul, potrivit News.

Aceeaşi sursă menţionează că, din cercetările la faţa locului, aflate în desfăşurare, a reieşit că vineri, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei "ambarcaţiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime".

"Ambarcaţiunea militară, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit. Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat", mai arată procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, deflagrația a avariat nava Hercules și o hală RSVOM.

Autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție și au emis mesaje RO-ALERT de cod roșu, evacuând preventiv populația pe o rază de un kilometru de la coastă, Raed Arafat avertizând că există pericolul altor drone care plutesc în derivă.

Președintele Nicușor Dan a calificat incidentul drept o consecință directă a războiului din Ucraina, în timp ce Ambasada Rusiei a indicat spre Kiev și a acuzat că datele prezentate de Ministerul Apărării Naționale ar fi „intenționat incomplete”.

Ministerul Apărării Naționale a reacționat după explozia unei drone maritime în Portul Constanța, precizând că monitorizarea traficului naval din Marea Neagră nu intră în atribuțiile sale, ci în cele ale Autorității Navale Române.