Video Atac masiv cu drone asupra Rusiei în timpul Forumului Economic de la Sankt Petersburg. Aeroportul și-a suspendat zborurile

Autoritățile ruse au anunțat sâmbătă că au interceptat 376 de drone ucrainene pe parcursul nopții, dintre care 86 în zona orașului Sankt Petersburg în contextul desfășurării Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, cunoscut și ca „Davosul rusesc”.

„Optzeci și șase de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Operațiunile de luptă continuă. Sankt Petersburgul a fost ținta unui atac la scară largă efectuat de drone militare”, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, citat de Mediafax.

La rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a afirmat că orașul a fost ținta unui atac de amploare cu drone și le-a cerut locuitorilor să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.

În plus, în contextul valului de drone, aeroportul din oraș și-a suspendat temporar zborurile, fără a preciza motivul exact al măsurii.

Atacurile au avut loc în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, iar cu câteva zile înainte, la deschiderea forumului, drone ucrainene au lovit o instalație petrolieră și un obiectiv militar din apropierea orașului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, la nivel național, au fost interceptate 376 de drone ucrainene în cursul nopții. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că opt drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitala rusă.

În regiunea rusă Krasnodar, un atac cu drone a provocat un incendiu la un depozit de combustibil din Ust-Labinsk. Potrivit autorităților locale, flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați.

Infrastructura portuară a fost, de asemenea, afectată în Mariupolul ocupat, iar în videoclipurile postate pe rețelele de socializare s-a văzut un fum negru gros ridicându-se deasupra portului.

De asemenea, s-a văzut fum ieșind dintr-o instalație din Lebyazhye, în regiunea Leningrad, deși ținta nu a fost imediat clară.

Ucraina s-a bazat din ce în ce mai mult pe drone produse pe plan intern pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei, în special instalații legate de rafinarea petrolului, logistică și producția de apărare care determină efortul de război al Rusiei, potrivit The Kyiv Independent.

Cele mai recente atacuri ucrainene asupra Rusiei vin în contextul în care Putin a respins, pe 5 iunie, scrisoarea deschisă a președintelui Volodimir Zelenski, care solicita redeschiderea imediată a negocierilor de pace.

Putin a refuzat întâlnirea cu Zelenski

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că respingerea de către omologul său rus, Vladimir Putin, a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului de peste patru ani din Ucraina demonstrează că liderul de la Kremlin "alege încă războiul".

Reacţia liderului de la Kiev vine la scurt timp după ce s-a aflat că Vladimir Putin a declarat azi că "a aruncat o privire" pe scrisoarea trimisă joi de Volodimir Zelenski, în care președintele ucrainean îi solicita o întâlnire între patru ochi și încheierea războiului din Ucraina.

Putin a replicat că războiul va continua până la îndeplinirea obiectivelor militare ale Rusiei și că "nu vede vreun motiv" pentru o întrevedere cu Zelenski.

"Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului", a spus Zelenski.