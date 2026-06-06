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Cele mai bine plătite joburi pentru adolescenți în 2026. Cât poate câștiga un elev pe timpul verii în SUA

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Pentru mulți adolescenți americani, vacanța de vară înseamnă mai mult decât relaxare și timp liber. Tot mai mulți tineri aleg să lucreze cu jumătate de normă pentru a câștiga bani și pentru a acumula experiență profesională încă din perioada liceului. Majoritatea adolescenților nu văd aceste activități ca pe începutul unei cariere, ci ca pe o modalitate de a obține venituri suplimentare.

Joburile de chelner rămân cele mai populare în rândul adolescenților. FOTO: Shutterstock
Joburile de chelner rămân cele mai populare în rândul adolescenților. FOTO: Shutterstock

Un raport publicat în luna mai de platforma de carieră Resume Genius, pe baza datelor furnizate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA (BLS), arată care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă pentru adolescenți.

În fruntea clasamentului se află meseria de mecanic și tehnician auto, unde salariul mediu ajunge la aproape 24 de dolari pe oră. Potrivit expertului în carieră Nathan Soto, adolescenții care au cunoștințe de bază despre vehicule și aptitudini mecanice pot obține venituri considerabile încă de la o vârstă fragedă.

„Dacă ai competențele potrivite, poți câștiga bani frumoși”, a explicat Soto pentru CNBC.

Chelnerii, cei mai numeroși angajați adolescenți

Deși nu ocupă primul loc în ceea ce privește salariul, joburile de chelner rămân cele mai populare în rândul adolescenților. Potrivit raportului, aproximativ 360.000 de tineri lucrează în acest domeniu.

Expertul Resume Genius spune că popularitatea acestor locuri de muncă este explicată de numărul mare de oportunități disponibile și de programul flexibil, care permite combinarea școlii cu activitatea profesională.

„Le este mai ușor să meargă la școală cu normă întreagă și să lucreze cu jumătate de normă”, a precizat Soto.

De asemenea, rolurile de meditator sau antrenor sunt considerate ideale pentru elevi și studenți, deoarece le permit să valorifice cunoștințele și abilitățile dobândite la școală.

Experiența contează mai mult decât salariul

Potrivit specialistului, majoritatea adolescenților nu văd aceste activități ca pe începutul unei cariere, ci ca pe o modalitate convenabilă de a obține venituri suplimentare. Totuși, experiența acumulată poate reprezenta un avantaj important în viitor.

„Au mai participat la un interviu, au avut deja un șef. Acest tip de experiență poate fi de mare ajutor și poate fi aplicat ulterior în orice carieră”, a explicat Nathan Soto.

Top 10 cele mai bine plătite joburi pentru adolescenți

1. Mecanic și tehnician auto – 23,88 dolari/oră (44.000 adolescenți angajați)

2. Bonă – 23,08 dolari/oră

3. Supervizor în comerțul cu amănuntul – 22,75 dolari/oră (37.000 adolescenți)

4. Antrenor și cercetaș sportiv – 22,08 dolari/oră (60.000 adolescenți)

5. Supervizor servicii alimentare – 20,20 dolari/oră (25.000 adolescenți)

6. Meditator – 19,27 dolari/oră (19.000 adolescenți)

7. Recepționer – 18,72 dolari/oră (188.000 adolescenți)

8. Grădinar – 18,31 dolari/oră (74.000 adolescenți)

9. Chelner și chelneriță – 16,23 dolari/oră (360.000 adolescenți)

10. Îngrijitor de copii – 15,41 dolari/oră (101.000 adolescenți)

Ce trebuie să facă adolescenții pentru a avansa

Chiar dacă majoritatea tinerilor încep în poziții entry-level, unele dintre aceste locuri de muncă oferă perspective de promovare. Pentru a avansa, adolescenții trebuie să demonstreze responsabilitate, maturitate, adaptabilitate și bune abilități de comunicare.

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Înainte de a accepta un loc de muncă, tinerii sunt sfătuiți să verifice dacă sunt necesare certificări speciale. De exemplu, pentru activități precum îngrijirea copiilor sau babysitting-ul, angajatorii solicită frecvent cursuri de prim ajutor și resuscitare.

O schimbare majoră ar putea crește numărul adolescenților de pe piața muncii din România

Între timp, în România ar putea avea loc o schimbare pe piața muncii care ar putea crește numărul de adolescenți din piața muncii. Contractele de muncă cu timp parțial ar putea fi taxate din nou în funcție de venitul realizat, după ce Comisia pentru buget-finanțe din Camera Deputaților a dat undă verde unui proiect legislativ care elimină supraimpozitarea acestor contracte începând cu 1 ianuarie 2027.

În prezent, multe contracte de muncă cu timp parțial sunt taxate ca și cum angajatul ar încasa cel puțin salariul minim brut pe economie, indiferent dacă lucrează două, patru sau șase ore pe zi.

Dacă proiectul aflat acum în Parlament va fi adoptat, începând cu 1 ianuarie 2027 contribuțiile vor fi calculate din nou la venitul efectiv realizat de angajat, eliminându-se astfel supraimpozitarea contractelor part-time.

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