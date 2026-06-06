Un fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO vorbește despre opacitatea din structurile de la vârful Armatei Române și despre comunicarea dificilă cu șefii acesteia. În pofida rapoartelor repetate trimise, nimic nu s-a schimbat, susține acesta.

Apărarea națională nu se face doar cu promisiuni pe hârtie, ci cu o adaptare tehnologică brutal de rapidă în fața noilor realități, susțin experții. Printre cei care susțin aceasta este și generalul (r) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO. Din postura de comandant NATO, el a avut misiunea de a implementa lecțiile războiului din Ucraina pe Flancul Estic.

Apărarea începe cu Articolul 3 NATO

Testul real al interoperabilității a scos la iveală un decalaj periculos, o comunicare slabă cu autoritățile de la București, rapoarte militare rămase fără răspuns și o lipsă de interes la vârful Armatei Române, care s-a arătat opacă față de utilizarea noilor și mult mai rigidă și dezinteresată comparativ cu aliații occidentali. Generalul Dorin Toma a descris într-o discuție cu „Adevărul” problema.

„Consider că Articolul 3 NATO este foarte important și am susținut și când eram în activitate lucrul acesta. Iar asta înseamnă că se impune crearea unei capabilități de apărare naționale care să fie integrată în planurile NATO, să fie integrată în această în această forță NATO care se constituie pentru apărarea României. De fapt, nu numai a României, pentru că ea are rol de apărare pentru tot flancul estic. Și nu este vorba numai de oameni, numai de unități, este vorba și de capabilități, de tranziția către noile tehnologii, noile sisteme”, spune generalul Toma.

Una dintre sarcinile generalului Dorin Toma, din postura de comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, a fost monitorizarea conflictului din Ucraina. Observațiile sale urmau să fie transmite instituțiilor militare naționale care aveau trupe pe teritoriile României și Bulgariei. Printre atribuțiile generalului Dorin Toma era inclusiv menținerea comunicării cu trupele franceze, belgiene, italiene și ale altor națiuni aflate în acel moment în România și Bulgaria.

„Simțeam că nu se ținea cont de ceea ce noi le transmiteam”

Surprinzător, dintre toate, cel mai prost a mers comunicarea cu instituțiile române, deși generalul Toma provenea chiar din Armata Română.

„Noi aveam și această misiune să monitorizăm foarte atent ce se întâmplă în Ucraina și să încercăm să influențăm în modul în care se lucrează. Asta înseamnă că trebuia să avem grijă la echipamente care se utilizează, să ne ocupăm de modul cum se reorganizează structurile, ce sisteme se achiziționează, cum se instruiesc militarii. Problema pe care o întâmpinam cu partea română era mereu și mereu aceeași. Simțeam că nu se ținea cont de ceea ce noi le transmiteam de mai multe ori, de ceea ce reclamam și de toate propunerile noastre. Asta deși se știa că tot ceea ce le propuneam și le transmiteam de la NATO era pe baza lecțiilor învățate din Ucraina, pe baza experienței acumulate și de aliați, de celelalte armate. Numai că atunci când venea vorba de partea română, constatam că nu se întâmplă mai nimic, că totul rămâne la fel, în același stadiu, că nimic nu se schimbă. Adică soldații veneau la exercițiile militare tot fără drone, tot fără sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită, din punct de vedere tactic acționau în același mod, deși existau tactici noi cu care îi țineam la curent”, susține generalul Toma.

Rapoarte făcute degeaba către factorii de decizie din armată

Contrariat, generalul Dorin Toma a trimis mai multe solicitări și rapoarte în acest sens către partea română, dar fără a primi un răspuns. Asta însemna că niciuna dintre problemele semnalate nu își găsea o rezolvare, iar la următoarele exerciții militare organizate împreună cu aliații soldații românii veneau cu aceleași arme și fără a ține cont de ultimele noutăți care erau rapid adaptate și integrate de aliații NATO.

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„Normal că reclamam, raportam, acesta este termenul corect din punct de vedere militar. Deci raportam aceste lucruri către autoritatea națională. Ei nu răspundeau, dar, într-adevăr, nu erau obligați să-mi răspundă mie personal. Pe de altă parte, cu totul altfel stăteau lucrurile atunci când comunicam cu cei din Armata Franceză, cu Armata Belgiană, că mă întâlneam periodic cu generali comandanți din armatele respective, pentru că eu răspundeam de ei și planificam activitățile de instrucție, le conduceam aici pe teritoriul României sau Bulgariei. Diferența era că oamenii aceștia, aliații noștri, așteptau un feedback de la mine. Și mă întrebau ce considerăm noi sau comandamentul, sau ce cred eu personal în calitatea pe care o aveam de comandant, că ar trebui îmbunătățit. Era vorba despre discuții ce le aveam plecând de la organizare, de la dotare, instruire și așa mai departe. Acest feedback îl dădeam tuturor, indiferent că vorbeam cu un general francez, cu unul italian sau belgian, sau dacă vorbeam cu un general român. Diferența era că la ceilalți se observa imediat o transformare, se observa o schimbare a modului de operare, o adaptare și receptivitate la ceea ce li se transmitea. Doar la noi nu se întâmpla nimic”, punctează generalul român.

Acesta spune că nu aștepta politețuri și răspunsuri formale, ci o regândire și o reorganizare conformă cu ceea ce întâmpla în rândul aliaților. Totuși, partea română rămânea de fiecare dată la fel de încremenită.

„Ei ar fi trebuit să-și ia măsuri, să se reorganizeze și să țină cont de evoluțiile și de noile tactici la nivelul trupelor aliate pentru a se integra cât mai bine, să-și reorganizeze, să-și achiziționeze echipamente, să-și regândească activitatea de instrucție, în așa fel încât structura să-și poată îndeplini, unitatea respectivă și să-și poată duce misiunea la capăt așa cum se cuvine. Până la urmă asta era o responsabilitate națională”, adaugă generalul.

Generalul Dorin Toma avea în acel moment în subordine teoretic toți militarii dislocați pe teritoriul României,

„Pe toți îi aveam cumva în subordine, mai puțin pe americani, deși parțial i-am avut și pe ei. Și răspundeam la fel de toți militarii aliați aflați pe teritoriul Bulgariei, în sensul că noi, la comandament le făceam planul de instruire”, completează generalul.

Peștele de la cap se împute

El a remarcat cu această ocazie disponibilitatea aliaților, atitudinea proactivă și felul în care aceștia răspundeau imediat la orice fel de sugestii și observații, spre deosebire de partea română. Generalul Dorin Toma nu s-a referit la militarul român în general cât la factorii de decizie și cei care ar fi trebuit să fie receptivi și să înțeleagă nevoia de transformare și de adaptare la situațiile dificile.

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„Aliații noștri veneau și stăteau câte 4, 5, 6 luni de zile aici, iar scopul lor era să se instruiască 24 de ore din 24, 7 zile din 7 dacă se putea. Datoria mea era să le creez aceste oportunități de instrucție pe teritoriile României și a Bulgariei. Întotdeauna principiul de la care plecam era să se instruiască împreună cu militarii români. Scopul era de a asigura un schimb de experiență, de a-i ajuta să învețe unii de la alții și de a asigura un anumit nivel de interoperabilitate. Până la urmă, asta era misiunea mea, pentru asta eram plătit. Și este normal, e de înțeles, fie că vorbim de francezi, italieni sau belgieni, scopul lor era ca militarii pe care i-au trimis aici să nu stea degeaba, să se instruiască, să exerseze diferite practici, să testeze diferite sisteme. Ei erau mult mai atenți și mult mai receptivi. Eu vedeam lucrul acesta, iar totul devenea și mai evident când după să zicem șase luni de zile organizam un exercițiu mare unde participau toți militarii NATO și foarte multe structuri din Armata României. Acolo observam o schimbare de abordare, de atitudine, prezența unor echipamente noi, sisteme noi și încercarea de integrare a acestor sisteme în acțiunea respectivă pe care o executau militarii aliați. Însă dacă la străini vedeai repede, se observa imediat o transformare, o schimbare, o evoluție, în ceea ce privește partea română lucrurile arătau de fiecare dată la fel. Acum eu nu vreau să critic Armata Română, nu spun că totul mergea prost, spun însă adevărul în ce privește colaborarea cu comandamentul”, încheie generalul Dorin Toma.