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Kievul a transmis scuze Greciei după ce o dronă maritimă ucraineană a fost găsită lângă Insula Lefkada

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Ucraina a prezentat scuze Greciei la aproape o lună după ce o dronă navală ucraineană a fost descoperită în apele teritoriale elene şi după ce MAE de la Atena a înaintat două proteste pe această temă.

Grecia a primit scuze din partea Ucrainei după ce o dronă maritimă a fost găsită în Insula Lefkada
Drona navală de tip Magura V5, găsită pe coasta insulei Lefkada/FOTO:X

”În urma incidentului cu o dronă maritimă găsită în apropierea insulei greceşti Lefkada, partea ucraineană îşi exprimă recunoştinţa faţă de Grecia şi poporul grec pentru sprijinul lor ferm acordat ţării noastre încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Ucraina apreciază în mod deosebit relaţiile sale de prietenie cu Grecia”, a scris purtătorul de cuvânt pe X, scrie News.

„Întrucât provocările actuale la adresa securităţii internaţionale şi regionale, în special a securităţii maritime şi activităţile «flotei fantomă» a Rusiei, reprezintă preocupări comune pentru Grecia şi Ucraina, Ucraina îşi reafirmă angajamentul faţă de normele dreptului internaţional şi principiile siguranţei navigaţiei civile, subliniind interesul său de a preveni apariţia unor incidente similare în viitor”, a declarat Tîhîi.

”În acest sens, partea ucraineană îşi exprimă scuzele pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul circumstanţelor provocate de agresiunea rusă în curs împotriva Ucrainei”, mai spune reprezentantul MAE ucrainean.

El a adăugat că incidentul „demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru statele vecine şi prietene, pentru Europa şi pentru întreaga lume”.

„Ucraina rămâne angajată, alături de Grecia, în aprofundarea relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări şi în dezvoltarea unui dialog constructiv în toate domeniile de interes reciproc”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Drona a fost descoperită pe 7 mai de pescari în apele din largul zonei sudice a insulei Lefkada, în Marea Ionică. Aceasta a fost predată Gărzii de Coastă elene, care a deschis ulterior o investigaţie. Drona a fost identificată ulterior drept o ambarcaţiune navală fără echipaj de tip Magura V5.

Poziţia MAE elen

Presa elenă a relatat că Atena a transmis atât proteste verbale, cât şi scrise către Ambasada Ucrainei la Atena şi către Ministerul de Externe al Ucrainei de la Kiev. Oficialii greci au declarat joi că Kievul nu a răspuns încă la problemele ridicate nici direct de ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, nici prin intermediul demersurilor diplomatice oficiale.

Grecia a evidenţiat patru preocupări principale, conform ekathimerini.com.

În primul rând, a susţinut că activitatea unei ambarcaţiuni de suprafaţă fără echipaj în apropierea insulei Lefkada a echivalat cu transferarea operaţiunilor militare în Marea Mediterană, departe de linia reală a frontului, creând riscuri pentru securitatea naţională şi economia Greciei.

Descoperirea unei drone navale ucrainene în Grecia ridică temeri privind extinderea războiului hibrid în Mediterana. Dronele îi sperie și pe prietenii din zona Mării Baltice ai Ucrainei

În al doilea rând, Atena a afirmat că prezenţa dronei în apele teritoriale greceşti a pus în pericol traficul maritim şi ar fi putut provoca pierderi de vieţi omeneşti în rândul civililor, precum şi daune majore mediului.

În al treilea rând, Grecia a declarat că dreptul Ucrainei la autoapărare, deşi este pe deplin respectat, nu poate servi drept justificare pentru astfel de acţiuni.

În al patrulea rând, Atena şi-a exprimat opoziţia fermă şi a cerut Ucrainei să se abţină de la acţiuni similare şi de la ceea ce a descris drept transferul nejustificat al operaţiunilor militare în Marea Mediterană.

Purtătoarea de cuvânt a MAE elen a reiterat sprijinul Greciei pentru eforturile de obţinere a unei păci juste şi durabile în Ucraina, pentru respectarea dreptului internaţional şi a suveranităţii naţionale.

Ea a adăugat: „Grecia susţine încetarea ostilităţilor. Iar, după cum a spus ministrul de Externe, un război nu se încheie prin extinderea lui.”

O dronă maritimă a explodat vineri în România

O dronă marină descoperită vineri dimineață în Portul Constanța s-a autodetonat în jurul orei 10.30, explozia fiind auzită la mai mulți kilometri distanță. Incidentul a declanșat o mobilizare de amploare a autorităților, care au activat Planul Roșu de Intervenție și au securizat zona, turiștii din mai multe stațiuni de pe litoral fiind evacuați pentru câteva ore.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizați aproximativ 80 de pompieri din cadrul ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, echipe de scafandri și unități de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au intervenit aproximativ 20 de jandarmi, 35 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră.

Pentru supravegherea zonei au fost ridicate în aer un elicopter SMURD și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea. În paralel, structuri ale Serviciul Român de Informații și ale Ministerul Apărării Naționale au participat la operațiunile de gestionare a situației și de securizare a perimetrului.

  Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.  

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea sâmbătă o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a analiza circumstanțele exploziei dronei maritime din Portul Constanța şi respinge ideea că drona ar fi fost direcționată special spre România.

  Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, că dronele marine care au explodat în zona Portului Constanța reprezintă „o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”. Șeful statului a precizat că toate cele patru dispozitive s-au autodetonat.  

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