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A început Festivalul cireșelor și al căpșunilor în Piața Matache din București. Oamenii se plâng de prețurile mari: „Nu mergeți, este pierdere de timp, vânzătorii sunt aroganți”

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Festivalul cireșelor și al căpșunilor a început în Piața Matache și se desfășoară până duminică, aducând în prim-plan produse românești, activități pentru copii și zone de relaxare pentru întreaga familie.

A început Festivalul cireșelor și al căpșunilor în Piața Matache
Festival al cireșelor și capșunilor la Piața Matache FOTO: Facebook/Primăria Sectorului 1

Potrivit Primăriei Sectorului 1, evenimentul este deschis astăzi până la ora 20.00, iar sâmbătă și duminică programul este între 9.00 și 20.00. Vizitatorii pot cumpăra fructe de sezon și produse tradiționale direct de la producători, iar organizatorii au amenajat spații speciale pentru relaxare, cu umbreluțe și pufi, dar și o zonă foto decorată tematic.

Copiii au acces la ateliere creative și activități într-un cadru prietenos, în timp ce părinții pot socializa și face cumpărături. În exteriorul pieței, comercianții vând cireșe la prețuri cuprinse între 15 și 30 de lei, iar căpșunile costă între 15 și 20 de lei, în funcție de calitate.

Piața Volantă

La intersecția străzii Mureș cu Calea Griviței a fost deschisă și o piață volantă, unde pot fi găsite produse românești autentice. Programul este același ca la festival, până la ora 20.00 astăzi și între 9.00 și 20.00 în weekend.

”Cam scumpe cireșele la 30 de lei”

După prima zi de festival, reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online. Mai mulți locuitori din Sectorul 1 au criticat prețurile, considerând că cireșele sunt prea scumpe, în special cele care ajung la 30 de lei kilogramul.

„Nu mergeți, este pierdere de timp, vânzătorii sunt aroganți, îți pun cireșe și căpșuni fleșcăite, toți fac pe deștepții”, a scris internautul la postarea din prima zi a evenimentului.

”Aceiași producători pe care îi găsiți la toate târgurile. Când mai au timp să și producă? Cam scumpe cireșele la 30 de lei. Ce taxe plătesc la astfel de târguri, de sunt nevoiți sa vândă la preturile astea?”, a transmis alt internaut.

Ghid de cumpărături

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