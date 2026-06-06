Explozia dronei din Portul Constanța poate afecta sezonul estival. Adrian Negrescu: „Vom pierde și bruma de turiști străini care vin pe litoral”

Explozia dronei marine în Portul Constanța și măsurile de securitate luate ulterior de autorități riscă să alimenteze temerile privind siguranța vacanțelor pe litoralul românesc, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Acesta susține că reacția instituțiilor a fost disproporționată și că lipsa unei strategii de comunicare poate avea efecte negative asupra turismului.

Analistul Adrian Negrescu consideră că incidentul din Portul Constanța ridică întrebări legitime privind securitatea în zona litoralului, însă modul în care au reacționat autoritățile riscă să amplifice starea de panică și să genereze efecte economice nedorite.

„Explozia dronei din Portul Constanţa ridică, într-adevăr, semne de alarmă privind siguranţa vacanţelor de pe litoral. Din păcate, asistăm la un nou episod de exces de zel din partea autorităţilor care s-au grăbit să evacueze turiştii de pe plajele din toate staţiunile. Da, avem nevoie de măsuri preventive, însă să faci o demonstraţie de forţă de pe urma incidentului din port este prea mult. Deja pe social media a apărut o adevărată teorie a conspiraţiei privind securitatea vacanţelor de pe litoral şi pare că autorităţile nu au nicio strategie menită să limiteze efectele negative ale acestui tip de psihoză naţională”, a declarat pentru „Adevărul” Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, problema nu este doar incidentul în sine, ci și modul în care instituțiile statului comunică și gestionează situațiile de criză, în condițiile în care informațiile alarmiste se răspândesc rapid în mediul online.

„Din păcate ne-am obişnuit ca autorităţile să acţioneze post eveniment şi să nu aibă, de fapt, nicio strategie de acţiune menită să elimine panica. De regulă fac exact pe dos, dovadă şi incidentul de la Galaţi acolo unde am asistat la o demonstraţie de forţă, cu girofaruri şi sirene pornite la maxim”, a mai spus analistul.

Temeri privind impactul asupra turismului

Negrescu avertizează că lipsa unor măsuri eficiente de combatere a dezinformării și a panicii poate afecta imaginea litoralului românesc chiar la începutul sezonului estival.

„Au autorităţile o strategie pentru a preveni fake-news-ul legat de siguranţa vacanţelor pe litoral? Mă îndoiesc. Le e mai uşor să evacueze staţiunile decât să prevină astfel de incidente, să monitorizeze.

În acest ritm heirupist de acţiune, ne vom trezi că tot mai mulţi turişti vor evita litoralul şi nu doar din România. Vom pierde şi bruma de turişti străini care vin în staţiunile de pe litoral, mai ales la festivalurile muzicale”, a adăugat acesta.

O dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța

O dronă marină descoperită vineri dimineață în Portul Constanța s-a autodetonat în jurul orei 10.30, explozia fiind auzită la mai mulți kilometri distanță. Incidentul a declanșat o mobilizare de amploare a autorităților, care au activat Planul Roșu de Intervenție și au securizat zona, turiștii din mai multe stațiuni de pe litoral fiind evacuați pentru câteva ore.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizați aproximativ 80 de pompieri din cadrul ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, echipe de scafandri și unități de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au intervenit aproximativ 20 de jandarmi, 35 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră.

Pentru supravegherea zonei au fost ridicate în aer un elicopter SMURD și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea. În paralel, structuri ale Serviciul Român de Informații și ale Ministerul Apărării Naționale au participat la operațiunile de gestionare a situației și de securizare a perimetrului.

Autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT în județele Constanța și Tulcea, recomandând populației să evite zona de coastă și să respecte indicațiile oficiale. Totodată, au fost dispuse evacuări preventive în anumite zone considerate cu risc.

Potrivit informațiilor apărute pe parcursul zilei, în apropierea litoralului ar fi fost detectate și alte drone marine, ceea ce a determinat menținerea măsurilor sporite de supraveghere și intervenție. Nu au fost raportate victime.