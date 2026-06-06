Istoricul israelian Yuval Noah Harari: Algoritmii rețelelor sociale ne controlează atenția prin frică, furie și ură

Cunoscutul istoric israelian Yuval Noah Harari avertizează că rețelele sociale au alterat profund modul în care informația circulă și felul în care se construiește încrederea în societatea contemporană. În opinia sa, algoritmii platformelor digitale au fost optimizați pentru a capta și menține atenția utilizatorilor apelând la cele mai puternice resorturi emoționale: frica, furia și ura. Consensul general este că, prin acest mecanism, politica mondială și societatea civilă au fost împinse într-o stare de hiperexcitare emoțională permanentă.

În cadrul unei discuții ample purtate în podcastul The Ezra Klein Show, jurnalistul american Ezra Klein și istoricul Yuval Noah Harari au analizat impactul tehnologiilor digitale asupra narativelor publice. Ambii au căzut de acord că lumea modernă traversează o criză profundă a liberalismului, proces în care rețelele sociale și algoritmii media joacă un rol catalizator major.

Conform analizei lui Harari, o mare parte a populației globale și-a pierdut încrederea în instituțiile tradiționale. Cetățenii privesc astăzi cu scepticism guvernele, mass-media clasică, comunitatea științifică și mediul universitar, alegând în schimb să își pună încrederea în algoritmii care le configurează fluxul zilnic de știri.

„Nu este vorba despre faptul că încrederea a dispărut complet din mintea oamenilor sau din lume. Ea s-a mutat de la oameni către algoritmi”, a punctat Harari.

Maximizarea profitului în detrimentul adevărului

Istoricul a atras atenția asupra modului de operare al marilor platforme de socializare, precum Facebook, X (fostul Twitter) și TikTok. În ultimele decenii, obiectivul principal al acestor giganți tehnologici nu a fost informarea corectă sau căutarea adevărului, ci maximizarea timpului petrecut de utilizatori pe platforme (engagement).

Harari explică faptul că rețelele sociale au derulat, în esență, un experiment psihologic la scară planetară, pe miliarde de subiecți umani, pentru a identifica ce tip de stimuli determină publicul să rămână conectat cât mai mult timp și să interacționeze agresiv cu conținutul. Rezultatele au arătat că cele mai eficiente instrumente pentru reținerea atenției sunt frica, ura, lăcomia și indignarea.

Din acest motiv, spațiul informațional este inundat deliberat de conținut care provoacă reacții emoționale extreme. Consecința directă este crearea unui mediu toxic, caracterizat de o tensiune psihologică și o anxietate continuă.

Deși un anumit nivel de stimulare emoțională poate fi util în viața publică, organismul uman nu este programat biologic să reziste într-o astfel de stare de alertă permanentă. Harari avertizează că suprasolicitarea cronică duce inevitabil la epuizare și colaps.

„Mi se pare că întreaga lume se află în acest moment într-o stare de hiperexcitare”, a concluzionat istoricul.

Ofensiva UE împotriva dependenței digitale: Interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Pe fundalul acestor avertismente lansate de sociologi și istorici, în mai multe state membre ale Uniunii Europene se intensifică dezbaterile privind introducerea unei interdicții generale de utilizare a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani. Argumentul principal este că minorii își pierd capacitatea de concentrare, somnul și echilibrul emoțional. Principalul obstacol rămâne, însă, identificarea unui mecanism tehnic eficient pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat recent că o nouă aplicație europeană dedicată verificării securizate a vârstei este gata din punct de vedere tehnic și va fi implementată în curând. Oficialul de la Bruxelles a transmis un mesaj ferm companiilor tehnologice, subliniind că platformele „nu mai au nicio scuză” pentru a nu asigura o protecție reală și eficientă a copiilor în mediul online.