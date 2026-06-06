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Unde poți campa cu cortul sau rulota în România. Reguli stricte pentru zona montane, Delta Dunării și litoralul Mării Negre

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Vacanțele petrecute în natură au redevenit populare, iar mulți turiști aleg să le petreacă la cort sau rulotă. România este ofertantă pentru turismul în natură, dar are reguli stricte și zone în care camparea nepermisă le poate aduce amenzi considerabile.

Camping la munte. Foto: Jackie Burton, Pixabay
Parcurile naționale oferă locuri pentru camping. Foto: Jackie Burton, Pixabay

Vacanțele cu cortul sau rulota au devenit tot mai populare în Europa, în ultimii ani, iar România are un potențial ridicat pentru astfel de excursii. Campingul, una dintre formele de turism preferate de români în trecut, odată cu dezvoltarea turismului de masă din perioada comunistă, a intrat în declin după 1990, dar a revenit treptat în atenție. Interesul pentru petrecerea timpului în natură, popularitatea unor rute ca Via Transilvanica și numărul mare de vizitatori din parcurile naționale și Delta Dunării au contribuit la această revenire.

România a rămas însă în urma statelor occidentale. Potrivit datelor Eurostat, în 2025, turiștii au petrecut 413 milioane de nopți în campingurile și parcurile pentru rulote din Uniunea Europeană, cele mai multe în Franța, Spania, Italia și Germania. În România, această formă de turism a reprezentat doar aproximativ unu la sută din totalul nopților petrecute în structurile de cazare, adică în jur de 300.000 de nopți, concentrate în special în lunile de vară.

Campingurile din România, dezvoltate în anii '70

În România, tradiția campingului are o istorie de peste un secol. În perioada interbelică, presa îl prezenta ca pe o formă accesibilă de petrecere a timpului liber, care nu necesita pregătiri speciale sau cheltuieli prea mari și le oferea turiștilor ocazia să descopere natura. Poiana Brașov, lacul Snagov și zona Mangalia se numărau atunci printre locurile frecventate de amatorii excursiilor cu cortul.

Ilustrată din campingurile românești. Foto: Delcampe.net
Camping la Mangalia în anii '70. Foto: Delcampe.net

Campingul a cunoscut însă cea mai amplă dezvoltare în perioada comunistă, mai ales începând din anii ’60 și ’70, când Oficiul Național de Turism „Carpați” și, ulterior, Ministerul Turismului au amenajat tot mai multe terenuri dedicate acestei forme de turism. Terenurile pentru corturi, completate adesea de căsuțe de lemn, s-au extins în Munții Carpați, pe litoral, în apropierea lacurilor de acumulare, pe malurile Dunării și ale râurilor sau în dumbrăvile de la marginea orașelor. În 1972, rețeaua cuprindea 125 de baze turistice de camping, potrivit Ministerului Turismului.

După 1990, turismul de masă a intrat în declin, iar multe dintre campingurile amenajate în deceniile precedente și-au pierdut importanța sau au dispărut. O parte a infrastructurii s-a păstrat însă, mai ales în zonele turistice cunoscute. Unele terenuri destinate corturilor, căsuțe de lemn și spații pentru rulote au fost modernizate, altele rămase cu amenajări modeste. În ultimii ani, interesul pentru vacanțele petrecute în natură a readus treptat campingul în preferințele turiștilor.

Zonele în care este interzis să campezi

Turismul cu cortul sau rulota este reglementat prin mai multe acte normative, în funcție de zona aleasă pentru campare. Cele mai stricte reguli se aplică în ariile naturale protejate, unde instalarea corturilor este permisă numai în locurile special amenajate.

„Constituie contravenție camparea pe suprafața ariilor naturale protejate în afara locurilor special amenajate, precum și nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare”, arată articolul 53 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Persoanele fizice care încalcă această prevedere riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.

Aceeași ordonanță sancționează accesul și circulația vizitatorilor în habitate naturale, în afara traseelor turistice avizate și semnalizate, dar și neevacuarea deșeurilor produse în timpul excursiilor. În plus, accesul neautorizat cu autoturisme, motociclete, ATV-uri sau alte vehicule în ariile naturale protejate, în afara drumurilor și terenurilor permise, poate fi amendat.

Sunt reguli stricte de campare în păduri. Foto Mostafa Meraji, Pixabay
Camping în pădure. Foto Mostafa Meraji, Pixabay

Restricții suplimentare se aplică și în păduri. Noul Cod silvic permite accesul pietonal sau cu bicicleta în fondul forestier, pe propria răspundere și fără producerea unor prejudicii.

„Accesul public în fondul forestier național cu vehicule cu mijloace de autopropulsare sau cu tracțiune animală este interzis”, arată Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic.

Totuși, accesul pe drumurile forestiere, în scop de tranzitare, poate fi permis în condițiile stabilite de proprietar sau administrator, atunci când acestea deservesc obiective turistice, utilitare sau de agrement și nu este pusă în pericol integritatea fondului forestier. Administratorii și proprietarii pot limita temporar accesul în zonele cu risc de incendiu, în perimetrele în care au loc exploatări forestiere sau acțiuni de vânătoare și în zonele de protecție strictă.

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Turiștii trebuie să țină cont și de regimul proprietății. Instalarea cortului sau staționarea cu rulota pe un teren privat se fac cu acordul proprietarului, chiar dacă locul nu se află într-o arie naturală protejată.

Unde ai voie să campezi cu cortul la munte

La munte, cele mai sigure variante sunt campingurile autorizate și locurile desemnate de administrațiile parcurilor naturale sau naționale. În ariile naturale protejate, turiștii nu își pot instala corturile în orice poiană ori pe malul oricărui lac, chiar dacă locul pare potrivit și este frecventat de alți excursioniști. Regulile diferă de la un parc la altul și trebuie verificate înainte de plecare.

Lacul Bucura, în Retezat. Foto: Lucian Ignat
Camping pe malul lacului Bucura, în Retezat. Foto: Lucian Ignat

Spre exemplu, în Retezat, camparea este permisă doar în locurile special desemnate. În timpul verii, lacul Bucura din Retezat primește numeroși turiști, care campează la peste 2.000 de metri altitudine, pe malurile sale. Mai jos de lacul glaciar, Poiana Pelegii, aflată la 1.630 de metri altitudine în Retezat, a rămas un loc popular de campare, fiind și punctul de plecare pentru mai multe trasee turistice spectaculoase din masiv. Lacurile și zonele montane Zănoaga, Gura Apelor, Pietrele, Râușor, Buta și Câmpușel oferă spații de campare.

„Montarea cortului este permisă exclusiv în zonele special desemnate/permise în acest scop, fără a săpa șanțuri în jurul cortului, fără a așeza crengi, cetină, ferigi, mușchi dedesubtul, deasupra sau în jurul cortului pentru a vă aranja bivuacul”, anunță administrația Parcului Național Retezat.

Refugiile montane sunt destinate situațiilor excepționale, precum furtunile puternice sau incidentele neprevăzute, și nu trebuie confundate cu spațiile obișnuite de cazare.

Unde campezi în Delta Dunării

În Rezervația Biosferei Delta Dunării, regulile sunt mai stricte. Turiștii nu își pot instala corturile la întâmplare pe malurile canalelor, pe grinduri ori în apropierea plajelor aflate în perimetrul rezervației.

Plaje sălbatice din Delta Dunării. Foto: Administrația Delta Dunării
Turism pe plajele sălbatice din Delta Dunării. Foto: Administrația Delta Dunării

„Camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare este interzisă”, arată Legea nr. 82/1993, privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

Pentru vizitarea Deltei Dunării este necesar un permis de acces turist, iar pentru intrarea cu autoturismul trebuie obținut și un permis auto. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării eliberează separat permise de înnoptare pentru turiștii care desfășoară activități lente pe apă. Printre zone se află Canalul Mila 36, Canalul Șontea Nouă, Canalul Dranov, Canalul Dunavăț, Canalul Sulina, Dunărea Veche și Războinița.

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Restricții pe plajele românești

Pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, camparea nu este permisă, în locuri neamenajate pentru astfel de activități. OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre prevede că utilizatorii plajelor au obligația „să nu permită camparea pe plajă”. Același act normativ interzice circulația sau staționarea vehiculelor pe plajele turistice, cu excepția celor de intervenție și a utilajelor de întreținere.

Camping cu rulota. Foto: Siggy Nowak, Pixabay
Rulotele au devenit tot mai populare. Foto: Siggy Nowak, Pixabay

Regulile sunt și mai stricte în sectoarele de litoral aflate în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde se aplică și prevederile speciale privind camparea numai în zonele aprobate. Turiștii trebuie să facă diferența dintre plaja propriu-zisă, terenurile limitrofe și campingurile autorizate din apropierea litoralului. Faptul că un teren este aproape de mare nu înseamnă automat că poate fi folosit pentru instalarea corturilor.

Unde ai voie să campezi cu rulota

Turiștii care călătoresc cu rulota sau autorulota trebuie să facă diferența dintre parcare și campare. Staționarea într-un loc permis nu înseamnă că pot fi extinse marchiza, mobilierul exterior sau alte echipamente și nici că poate fi amenajată o tabără. Cele mai sigure variante sunt campingurile autorizate și parcările destinate rulotelor și autorulotelor.

În păduri, accesul cu rulote este restricționat, tranzitarea unor drumuri forestiere putând fi permisă în condițiile stabilite de proprietar sau administrator, dacă acestea deservesc obiective turistice, utilitare sau de agrement.

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