Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Arme şi muniţie introduse ilegal în țară, ridicate de poliţişti în urma unor percheziţii desfășurate în Constanța

Publicat:

Poliţiştii constănţeni au descoperit pistoale neletale şi muniţie deţinute ilegal, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate, miercuri, într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în cadrul operațiunii „Jupiter”.

Armele au fost ridicate de polițiști. FOTO Poliția Română
Armele au fost ridicate de polițiști. FOTO Poliția Română

Cercetările efectuate au arătat că, în cursul anului 2025, doi bărbaţi, de 36 şi 41 de ani, ar fi introdus ilegal în România arme pe care le-ar fi achiziţionat în străinătate.

„În urma efectuării percheziţiilor, în locuinţa bărbatului de 41 de ani au fost descoperite un pistol neletal supus autorizării, de calibrul 9 mm şi 3 unităţi de muniţie, de acelaşi calibru, deţinute ilegal. În locuinţa bărbatului de 36 de ani au fost descoperite o armă neletală, tip revolver, supusă autorizării, de calibrul 22, o armă neletală, tip revolver, supusă autorizării, de calibrul 9 mm, 42 unităţi de muniţie neletală de calibrul 9x27 mm, 6 cartuşe cu glonţ, 39 unităţi de muniţie de calibrul 9 mm, modificate, cu vârf metalic, 2 articole pirotehnice din categoria F2, toate deţinute ilegal", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

Bunurile găsite au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

La percheziţiile efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu din IPJ Constanţa, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, au participat şi poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale.

Acţiunea face parte din operaţiunea „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Constanţa

