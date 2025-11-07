Operațiunea „Jupiter 4”. Zeci de percheziții în toată țara pentru evaziune, corupție și contrabandă

Zeci de percheziții au loc vineri în mai multe județe în cadrul operațiunii Jupiter 4 vizând evaziune, corupție, contrabandă și alte infracțiuni grave.

Parchetul general a transmis vineri, 6 noiembrie, că sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, are loc Operațiunea „JUPITER 4”.

În cadrul acesteia se desfășoară 24 de acțiuni operative și 88 de percheziții domiciliare în mai multe județe ale țării, vizând persoane implicate în activități ilegale și prevenirea efectelor negative asupra societății.

Dosarele vizează infracțiuni precum evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, șantaj, delapidare, contrabandă, corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală, bancrută frauduloasă, infracțiuni la regimul deșeurilor, braconaj piscicol, furt calificat și infracțiuni privind jocurile de noroc.

Astfel, în județele Dâmbovița, Tulcea, Alba, Sibiu, Vâlcea, Caraș Severin și Dolj, au fost puse în executare mandate de percheziție în dosare de evaziune fiscală.

Totodată, în București și Călărași, sunt cercetate persoane implicate în spălare de bani și evaziune fiscală pentru sume de peste 700.000 de lei.

De asemenea, în județele Bihor și Harghita, se investighează corupția și comerțul ilicit cu tutun și țigarete netimbrate, iar în județele Olt și București, se efectuează acțiuni pentru contrabandă calificată și deținerea ilegală de arme neletale.

Alte dosare vizează braconaj piscicol pe Dunăre, înșelăciuni, șantaj, bancrută frauduloasă și încălcări ale regimului jocurilor de noroc.