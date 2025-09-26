Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam

Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History, după ce a fost surprins pe un aeroport din Canada cu produse nedeclarate. Scena, de la replicile amuzante până la amenda primită, a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”.

Episodul difuzat de History a fost filmat pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi canadiene. Camerele au surprins momentul în care cuplul de români a fost oprit pentru verificări amănunțite. Întrebați ce transportă, cei doi au răspuns simplu, care a stârnit hohote de râs atât în rândul agenților de securitate, cât și al telespectatorilor.

„Mi-a dat dat două găini”, a fost răspunsul plin de sinceritate al celor doi români.

Ce ascundeau bagajele

Polițista responsabilă cu verificarea a avut o surpriză de proporţii la deschiderea valizelor.

„Nu mă așteptam să găsesc două găini uriașe, relativ crude, și stomacul unui animal; era stomac de porc. Am găsit, de asemenea, șase batoane de salam de porc. Aveți în total 5,3 kilograme de carne. Este o cantitate mare. Vom revedea declarația pe care ați făcut-o”, a explicat aceasta.

Problema majoră nu a fost doar cantitatea de produse, ci faptul că pasagerii bifaseră în formular că nu transportă alimente de origine animală.

Ce spune legea canadiană despre contrabandă

Ofițerii le-au atras atenția celor doi români că nedeclararea cărnii este considerată contrabandă în Canada și poate atrage sancțiuni serioase.

„Amândoi ați semnat formularul, ați spus că nu aveți nici unul din produsele indicate, dar pe linia trei scrie clar: produse din carne, animale, sau părți din ele. Nu le-ați declarat. Aveți certificate de sănătate din România ca să le introduceți în Canada?”, a întrebat polițista.

Cei doi soţi au recunoscut că nu aveau documente, motivând simplu că „e o distanță prea mare” și nu s-au gândit că ar fi necesare acte suplimentare.

Amendă uriaşă

După verificări, autoritățile au aplicat o amendă consistentă.

„Nedeclararea cărnii se consideră contrabandă. Am verificat și am observat că ați călătorit foarte mult în ultimii cinci ani. Deci nu este prima dată când completați acest formular. Veți primi o amendă de 1.300 de dolari canadieni. Legile canadiene sunt foarte stricte atunci când vine vorba despre produsele alimentare”, a precizat ofițerul.

Carnea, găinile și salamul au fost confiscate pe loc și distruse, conform protocolului sanitar canadian, ca măsură pentru prevenirea răspândirii bolilor și pentru a proteja siguranța alimentară.

Documentarul a pus în lumină nu doar regulile stricte ale vămii canadiene, ci și un fenomen frecvent în rândul românilor din diaspora: încercarea de a duce cu ei gusturile de acasă. Cârnați, slănină, salamuri, găini de curte - pentru mulți români, acestea nu sunt simple alimente, ci simboluri ale copilăriei și legături afective cu familia și tradiția.

„Găina crescută în curte sau salamul de porc făcut în casă amintesc de mesele de sărbători și de iernile petrecute la bunici. Sunt gusturi autentice care nu pot fi înlocuite de produsele din supermarketurile străine”, au remarcat realizatorii episodului.