Călin Georgescu, un nou mesaj apărut pe pagina sa, deși nu are acces la Facebook în arest: „Minciuna se va arde singură”

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a publicat pentru a doua zi consecutiv un mesaj pe pagina sa de Facebook, deși, în cazul persoanelor aflate în arest preventiv, accesul la telefonul mobil personal și la internet nu este permis în mod obișnuit.

Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel Foto: Mediafax

În noul text, Călin Georgescu le mulțumește susținătorilor pentru sprijin și vorbește despre încercările prin care trece România.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni. Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit. Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Acesta le-a transmis un mesaj de susținere celor care îi împărtășesc convingerile, afirmând că știe că dragostea de țară și curajul de a-și apăra principiile au ajuns să fie însoțite de pedepse.

„Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent”, a mai transmis acesta.

De asemenea, Călin Georgescu a vorbit despre situația României, pe care o descrie drept o perioadă de încercări.

„Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei. Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură. Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea. Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!”, și-a încheiat Călin Georgescu mesajul.

Persoanele aflate în arest preventiv nu au acces liber la Facebook

O persoană aflată într-un centru de reținere și arestare preventivă nu poate utiliza în mod obișnuit un telefon mobil personal, o tabletă sau un calculator pentru a accesa internetul și a publica mesaje pe rețelele sociale.

Comunicarea cu exteriorul se desfășoară în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele aplicabile centrelor de arestare. Printre mijloacele permise se numără convorbirile telefonice efectuate prin intermediul aparatelor instalate în centru, vizitele și corespondența scrisă.

În aceste condiții, un mesaj publicat pe contul de Facebook al unei persoane aflate în arest preventiv poate fi postat de cineva din exterior care are acces la cont.

Călin Georgescu se află în arest preventiv și a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o afacere ce presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Potrivit acuzațiilor din dosar, pentru accesarea finanțării ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro, iar ulterior omul de afaceri ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.