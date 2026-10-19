 Călin Georgescu, mesaj către susținători înaintea deciziei privind arestarea preventivă. Ce le-a transmis | adevarul.ro
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Călin Georgescu, mesaj către susținători înaintea deciziei privind arestarea preventivă. Ce le-a transmis

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Călin Georgescu a transmis luni, 19 octombrie, un mesaj de ultimă oră pentru susținătorii săi, în care a anunțat când va fi analizată contestația procurorilor împotriva deciziei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT
Călin Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv până la soluționarea contestației, termenul stabilit de Curtea de Apel București fiind vineri, 23 octombrie, la ora 9.00.

„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026, ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare”, se arată în mesajul transmis de echipa lui Călin Georgescu pe Facebook.

La finalul mesajului, fostul candidat le-a mulțumit celor care așteaptă informații despre situația sa juridică: „Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”.

Călin Georgescu, arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Acesta este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro, reclamată de un om de afaceri care susține că ar fi fost prejudiciat într-o afacere ce ar fi trebuit să îi faciliteze obținerea unei linii de credit.

Inițial, pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a fostului candidat pentru 30 de zile.

În motivarea deciziei, judecătorii au invocat inclusiv suspiciunile că Georgescu și Ionel Rusen ar fi intenționat să se sustragă urmăririi penale, precum și demersurile pentru găsirea unei locuințe în Italia.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Procurorii au contestat însă hotărârea, astfel că măsura nu poate fi aplicată până la soluționarea contestației.

Vineri, 23 octombrie, judecătorii Curții de Apel București vor analiza contestația procurorilor. Decizia instanței va stabili dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv sau va putea beneficia de măsura arestului la domiciliu.

La începutul lunii octombrie, Călin Georgescu a contestat și sechestrul instituit de procurori asupra locuinței sale din Mogoșoaia, în cadrul aceluiași dosar.

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