 Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Tariful crește cu 0,85 lei pe metrul cub | adevarul.ro
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Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Tariful crește cu 0,85 lei pe metrul cub

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Bucureștenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru serviciile de alimentare cu apă, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat, vineri, modificarea contractului de concesiune dintre Primăria Capitalei și Apa Nova. Noul act adițional prevede o majorare a tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub, dar și un amplu program de investiții în infrastructura de apă și canalizare.

Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Tariful crește cu 0,85 lei pe metrul cub
Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Tariful crește cu 0,85 lei pe metrul cub Foto: Pixabay

Valoarea totală a programului este estimată la aproape 500 de milioane de euro, iar lucrările ar urma să se desfășoare în următorii ani, în toate cele șase sectoare ale Capitalei.

Planul aprobat de autorități include intervenții pe aproximativ 221 de kilometri de rețele de apă și canalizare. Dintre aceștia, 70 de kilometri sunt rețele de alimentare cu apă, iar 147 de kilometri sunt rețele de canalizare.

O parte importantă a proiectului este reprezentată de cele 47 de kilometri de colectoare mari care necesită intervenții. Potrivit reprezentanților Municipalității, unele dintre aceste structuri sunt puternic degradate și pot reprezenta inclusiv un risc pentru carosabil.

Proiectele nu se limitează la înlocuirea conductelor. Autoritățile vor să pregătească infrastructura Capitalei și pentru episoadele de ploi torențiale, prin construirea unor bazine de retenție și a unor stații locale de pompare în zonele expuse inundațiilor.

Primarul general Ciprian Ciucu susține că schimbările climatice și dezvoltarea orașului pun o presiune tot mai mare asupra infrastructurii existente.

„A crescut destul de mult Bucureştiul - organic sau mai puţin organic. Sistemul de canalizare trebuie să fie extins, nu mai face faţă. Aţi văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă, în care zona Parcului Carol a fost deja inundată. Este nevoie de bani pentru viitor, pentru a face aceste investiţii”, a declarat edilul.

Majorarea tarifului, explicată de autorități

Potrivit lui Ciucu, Bucureștiul are în prezent unul dintre cele mai mici tarife pentru apă din țară. Edilul estimează că majorarea va însemna, pentru o familie, o cheltuială suplimentară de aproximativ 28 de lei.

Primarul spune că scumpirea trebuie privită în contextul investițiilor care urmează să fie realizate în infrastructură, ale căror efecte se vor vedea pe o perioadă mai lungă.

„În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din ţară, iar creşterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Nu este o creştere care să nu fie suportabilă, dar beneficiile, prin finanţarea acestui program de investiţii, sunt esenţiale”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, proiectele nu vor produce rezultate imediate, întrucât în prezent sunt pregătite studiile de fezabilitate, urmând etapa de proiectare tehnică și, ulterior, execuția lucrărilor.

Autoritățile susțin că modificarea regimului precipitațiilor reprezintă una dintre principalele provocări pentru sistemul de canalizare al Capitalei. În acest context, noul program include lucrări de redimensionare a unor rețele și amenajarea unor spații pentru stocarea temporară a apei.

Roxana Ionescu, directorul general al Direcției Servicii Publice, a explicat că noile proiecte au fost stabilite în urma unor negocieri între reprezentanții Primăriei Capitalei și cei ai Apa Nova, desfășurate pe parcursul mai multor luni.

„Schimbările profilului precipitaţiilor impun redimensionarea reţelelor de canalizare şi construirea unor bazine de retenţie acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi financiar”, a precizat aceasta.

Din suma totală prevăzută pentru investiții, aproximativ 220 de milioane de euro reprezintă contribuția aferentă Primăriei Municipiului București, în timp ce aproximativ 300 de milioane de euro revin concesionarului Apa Nova.

Municipalitatea intenționează să coordoneze aceste lucrări cu alte proiecte majore de infrastructură. Astfel, intervențiile la rețelele de apă și canalizare ar urma să fie sincronizate, acolo unde este posibil, cu lucrările pentru modernizarea liniilor de tramvai și cu proiectele de termoficare.

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