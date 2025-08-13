Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Trump. „Orice acord de pace trebuie însoțit de garanții de securitate pentru Ucraina”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că în cadrul reuniunii „Coaliției Bunăvoinței” a subliniat că „pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale” și că liderii europeni sunt cu toții de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri.

Președintele Nicușor Dan a transmis că salută intenția lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri. Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a transmis Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe X.

Președintele american Donald Trump a făcut primele declarații după videoconferința cu liderii europeni și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă vor exista consecințe în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu vineri, când cei doi lideri vor avea un summit în Alaska dedicat războiului din Ucraina.