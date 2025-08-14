search
Joi, 14 August 2025
Bolojan a ordonat un control total la Guvern. A cerut acum statele de funcții, salariile și cine beneficiază de pensii speciale

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca o parte dintre instituțiile din subordinea Guvernului să transmită rapoarte detaliate privind statele de funcții, salariile și sporurile, într-o nouă încercare de reducere a cheltuielilor publice, arată un document obținut în exclusivitate de Adevărul.

Ilie Bolojan a cerut rapoarte detaliate de la instituțiile din subordine / Sursa foto: SGG
Ilie Bolojan a cerut rapoarte detaliate de la instituțiile din subordine / Sursa foto: SGG

Premierul Ilie Bolojan intensifică controlul asupra cheltuielilor guvernamentale printr-o serie de solicitări oficiale către instituțiile din subordinea Executivului. Potrivit unui document obținut în exclusivitate de Adevărul, fiecare instituție trebuie să transmită detalii despre statele de funcții, salariile angajaților și sporurile acordate, măsura fiind parte a unui plan mai amplu de optimizare a bugetului și de reducere a cheltuielilor publice. Autoritățile subordonate au termen clar pentru a răspunde cerințelor prim-ministrului, iar rezultatele vor fi analizate pentru a identifica posibile economii și reorganizări. 

Documentul prevede clar datele pe care Bolojan le vrea urgent pe birou

Documentul specifică clar datele pe care le vrea Bolojan pe masă / Sursa foto: captură document
Documentul specifică clar datele pe care le vrea Bolojan pe masă / Sursa foto: captură document

„În temeiul solicitării Prim-ministrului Ilie Bolojan privind reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea eficienței instituțiilor publice, vă solicităm să prezentați, la întâlnirea ce va fi programată, datele și propunerile necesare fundamentării procesului de reorganizare”, așa începe documentul transmis instituțiilor din subordine. 

Datele solicitate, în mod clar și detaliat document, sunt: 

  • Situația juridică a sediului și costurile anuale aferente
  • Structura organizatorică, statele de funcții actualizate, gradul de încărcare pe post, raportul conducere/execuție, personal detașat sau în prag de pensioanre, beneficiarii de pensii speciale
  • Indicatorii de performanță stabiliți, gradul de realizare și măsurile aplicate în caz de neatingere
  • Cheltuielile bugetare 2025 detaliate pe categorii: salarii, sporuri și derogări de la legea salarizării (cu număr de benficiari), bunuri și servicii (consultanță, pază, deplasări), angajamente OCDE/PNRR, alte obligații
  • Posibile măsuri de reducere a cheltuielilor, fără afectarea obiectivelor instituției
  • Măsuri de digitalizare implementate sau planificate, inclusiv platforme, baze de date și impactul acestora asupra eficienței
  • Investiții în curs și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (sursa, valoarea, termen) precum și proiecte viitoare planificate
  • Propuneri concrete de reformă structurală (simplifăcri, reorganizări, comasări) și estimarea economiilor generate. 

Instituțiile vizate de acest control ordonat de premierul Bolojan sunt:  

Instituțiile vizate care trebuie să dea raportul în scris la Guvern / Sursa foto: captură document
Instituțiile vizate care trebuie să dea raportul în scris la Guvern / Sursa foto: captură document

Instituțiile precizate mai sus au termen până pe 19 august 2025 inclusiv să transmită datele, iar în perioada 20-22 august 2025, premierul ar urma să aibă întâlniri cu reprezentanții instituțiilor vizate pentru prezentarea și analizarea datelor. 

Guvernul vrea ca pe 25-26 august să aibă concluziile pe masă în totalitate ca până pe 15 septembrie 2025, toate datele să fie incluse și promovate prin acte normative ce vor rezulta în urma discuțiilor. 

În finalul documentului, Ilie Bolojan le explică reprezentanțiilor respectivelor instituții cum să structureze raportul: corect, complet, verificabil, fără omisiuni sau ambiguități, clar, structurat pentru a permite o evaluare rapidă și riguroasă. 

Această nouă rundă de verificări vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului de stat și al promisiunilor premierului Ilie Bolojan de a impune o disciplină strictă în cheltuirea banului public. Rămâne de văzut dacă măsurile vor aduce economiile așteptate sau vor provoca tensiuni suplimentare între Guvern și instituțiile vizate. 

Politică

