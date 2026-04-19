Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
BNS cere intervenția lui Nicușor Dan și consultări directe cu liderii coaliției: „Economia României traversează o perioadă de dezechilibre accentuate”

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis o scrisoare deschisă către președintele României și liderii partidelor parlamentare, avertizând asupra unei „vulnerabilități economice și sociale”. BNS solicită măsuri urgente pentru stabilizarea țării.

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis o scrisoare deschisă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Sindicaliștii susțin că România se confruntă simultan cu mai multe crize: economică, financiară, energetică și politică, situație care riscă să afecteze grav stabilitatea macroeconomică și nivelul de trai al populației.

Economie în declin și inflație record

Potrivit BNS, economia românească traversează o perioadă dificilă, marcată de dezechilibre majore și de un context internațional instabil, inclusiv din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Sindicaliștii atrag atenția că estimările Fondul Monetar Internațional indică o încetinire puternică a creșterii economice, până la 0,7% în 2026, față de 1,4% cât era prognoza anterioară.

În plan intern, România înregistrează:

- cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană

- cea mai ridicată rată a inflației (9,9% în martie 2026, potrivit Institutul Național de Statistică)

- scăderea puterii de cumpărare a salariului mediu cu aproape 7% într-un an

„Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria „junk”, în condițiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, se menționează în comunicat.

Datorii în creștere și lipsă de transparență

BNS semnalează o creștere accelerată a datoriei publice, în special a cheltuielilor cu dobânzile, care ar putea ajunge la aproximativ 70 de miliarde de lei în acest an.

De asemenea, sindicatele critică lipsa de transparență în privința unor împrumuturi externe majore, inclusiv:

- aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE

- un împrumut de 650 de milioane de dolari de la Banca Mondială

„Aceste evoluții sunt amplificate de percepția unei slăbiri a mecanismelor instituționale de control și echilibru, inclusiv în ceea ce privește politicile monetare și relația dintre autoritățile statului, precum și de lipsa unor dezbateri publice reale asupra direcției economice a țării. BNS constată că Parlamentul României, ca autoritate legislativă supremă, își uită obligația constituțională de exercitare a controlului de eficiență asupra Băncii Naționale a României, deși are instrumente reale de responsabilizare”, spun sindicaliștii.

Alertă de securitate în jurul președintelui Nicușor Dan după ce un bărbat a susținut că strânge bani pentru asasinarea șefului statului

Probleme pe piața muncii și creșteri de prețuri

România continuă să aibă una dintre cele mai mari taxări pe muncă din UE, cu peste 43% din salariul brut direcționat către taxe și contribuții. În același timp:

- aproximativ 700.000 de persoane muncesc „la negru”

- alte 800.000 au forme atipice de angajare

- șomajul se menține la circa 6%, cu aproximativ 500.000 de șomeri

Pe fondul scumpirilor din energie și carburanți, sindicatele avertizează că nivelul de trai al românilor se deteriorează rapid, iar pentru tot mai mulți cetățeni viața de zi cu zi devine o luptă pentru supraviețuire.

Apel la dialog național și stabilitate politică

În acest context, BNS îi solicită președintelui Nicușor Dan să își exercite rolul de mediator și să inițieze de urgență un dialog național între partidele politice, sindicate și patronate.

„În lumina celor mai sus prezentate, Blocul Național Sindical vă solicită, domnule președinte Nicușor Dan, să vă exercitați pe deplin rolul constituțional de mediator între puterile statului și între stat și societate, prin inițierea de urgență a unui dialog național real, credibil și orientat spre rezultate”, transmit reprezentanții BNS.

Sindicaliștii cer:

- formarea unei guvernări stabile și responsabile

- stabilirea unor priorități economice clare

- măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare

- transparență totală în contractarea împrumuturilor

Printre priorități se numără securitatea energetică și alimentară, investițiile în producția internă și crearea de locuri de muncă.

Alegeri anticipate, soluție de ultimă instanță

În lipsa unui consens politic, BNS consideră că organizarea de alegeri anticipate ar putea fi singura soluție pentru resetarea situației și recâștigarea încrederii cetățenilor.

„În absența unei voințe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliții, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, care să permită resetarea cadrului politic și recâștigarea încrederii cetățenilor”, transmit reprezentanții Blocului Național Sindical.

Top articole

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Ai telefonie mobilă de la Digi RCS-RDS? Câți lei costă abonamentul nelimitat acum, în aprilie 2026
gandul.ro
image
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
mediafax.ro
image
Când va fi prezentat Gică Hagi ca selecţioner al României! Ultimele informaţii de la FRF
fanatik.ro
image
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Ministrul muncii va demisiona luni. Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a promis-o?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
O nouă zi liberă pentru români în luna mai. Propunerea a fost înregistrată în Parlament
playtech.ro
image
Drama italianului adoptat de România: „Am avut şase colegi arestaţi! În țara mea nu m-a mai vrut nimeni!”
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Accident grav: un mort și 6 răniți. VIDEO Singurele imagini din momentul tragediei
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!