BNS cere intervenția lui Nicușor Dan și consultări directe cu liderii coaliției: „Economia României traversează o perioadă de dezechilibre accentuate”

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis o scrisoare deschisă către președintele României și liderii partidelor parlamentare, avertizând asupra unei „vulnerabilități economice și sociale”. BNS solicită măsuri urgente pentru stabilizarea țării.

Sindicaliștii susțin că România se confruntă simultan cu mai multe crize: economică, financiară, energetică și politică, situație care riscă să afecteze grav stabilitatea macroeconomică și nivelul de trai al populației.

Economie în declin și inflație record

Potrivit BNS, economia românească traversează o perioadă dificilă, marcată de dezechilibre majore și de un context internațional instabil, inclusiv din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Sindicaliștii atrag atenția că estimările Fondul Monetar Internațional indică o încetinire puternică a creșterii economice, până la 0,7% în 2026, față de 1,4% cât era prognoza anterioară.

În plan intern, România înregistrează:

- cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană

- cea mai ridicată rată a inflației (9,9% în martie 2026, potrivit Institutul Național de Statistică)

- scăderea puterii de cumpărare a salariului mediu cu aproape 7% într-un an

„Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria „junk”, în condițiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, se menționează în comunicat.

Datorii în creștere și lipsă de transparență

BNS semnalează o creștere accelerată a datoriei publice, în special a cheltuielilor cu dobânzile, care ar putea ajunge la aproximativ 70 de miliarde de lei în acest an.

De asemenea, sindicatele critică lipsa de transparență în privința unor împrumuturi externe majore, inclusiv:

- aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE

- un împrumut de 650 de milioane de dolari de la Banca Mondială

„Aceste evoluții sunt amplificate de percepția unei slăbiri a mecanismelor instituționale de control și echilibru, inclusiv în ceea ce privește politicile monetare și relația dintre autoritățile statului, precum și de lipsa unor dezbateri publice reale asupra direcției economice a țării. BNS constată că Parlamentul României, ca autoritate legislativă supremă, își uită obligația constituțională de exercitare a controlului de eficiență asupra Băncii Naționale a României, deși are instrumente reale de responsabilizare”, spun sindicaliștii.

Probleme pe piața muncii și creșteri de prețuri

România continuă să aibă una dintre cele mai mari taxări pe muncă din UE, cu peste 43% din salariul brut direcționat către taxe și contribuții. În același timp:

- aproximativ 700.000 de persoane muncesc „la negru”

- alte 800.000 au forme atipice de angajare

- șomajul se menține la circa 6%, cu aproximativ 500.000 de șomeri

Pe fondul scumpirilor din energie și carburanți, sindicatele avertizează că nivelul de trai al românilor se deteriorează rapid, iar pentru tot mai mulți cetățeni viața de zi cu zi devine o luptă pentru supraviețuire.

Apel la dialog național și stabilitate politică

În acest context, BNS îi solicită președintelui Nicușor Dan să își exercite rolul de mediator și să inițieze de urgență un dialog național între partidele politice, sindicate și patronate.

„În lumina celor mai sus prezentate, Blocul Național Sindical vă solicită, domnule președinte Nicușor Dan, să vă exercitați pe deplin rolul constituțional de mediator între puterile statului și între stat și societate, prin inițierea de urgență a unui dialog național real, credibil și orientat spre rezultate”, transmit reprezentanții BNS.

Sindicaliștii cer:

- formarea unei guvernări stabile și responsabile

- stabilirea unor priorități economice clare

- măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare

- transparență totală în contractarea împrumuturilor

Printre priorități se numără securitatea energetică și alimentară, investițiile în producția internă și crearea de locuri de muncă.

Alegeri anticipate, soluție de ultimă instanță

În lipsa unui consens politic, BNS consideră că organizarea de alegeri anticipate ar putea fi singura soluție pentru resetarea situației și recâștigarea încrederii cetățenilor.

„În absența unei voințe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliții, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, care să permită resetarea cadrului politic și recâștigarea încrederii cetățenilor”, transmit reprezentanții Blocului Național Sindical.