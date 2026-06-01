Germania ia în calcul mobilizarea obligatorie a rezerviștilor chiar și pe timp de pace

Guvernul german ia în calcul o schimbare majoră în politica de apărare: mobilizarea obligatorie a rezerviștilor pentru activități dincolo de exercițiile militare obișnuite, chiar și în perioade de pace.

Ministerul Apărării de la Berlin lucrează la un proiect de lege în acest sens, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Natalie Jenning, purtătoarea de cuvânt a ministerului, a declarat că autoritățile vor ca rezerviștii „să-și îndeplinească serviciul în mod regulat și cu seriozitate”.

Potrivit acesteia, actualul sistem, bazat pe „dublu voluntariat” - acordul rezervistului și al angajatorului - nu mai corespunde cerințelor de securitate.

Totuși, proiectul prevede că angajatorii vor putea cere amânarea mobilizării în situațiile în care un angajat este „complet indispensabil”.

Corectarea unei erori legislative

Ministerul german al Apărării intenționează să elimine și o clauză controversată din noua lege a serviciului militar, intrată în vigoare anul acesta, care prevedea că bărbații de vârstă militară trebuie să solicite permisiunea Ministerului Apărării pentru a părăsi Germania mai mult de trei luni.

Jenning a recunoscut că prevederea a fost o „eroare” și o „incorectitudine”, care nu a fost niciodată aplicată.

Plan de extindere a forțelor armate

Germania are în prezent de 185.000 de militari activi și 60.000 de rezerviști. Boris Pistorius, ministrul Apărării, vizează creșterea efectivelor la 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști până în 2033.

Proiectul de lege prevede ca toți cei care au efectuat serviciul militar să fie chemați obligatoriu la exerciții de două săptămâni, anual sau o dată la doi ani.

Reacția mediului de afaceri

Asociația Patronală BDA respinge acest plan, invocând nevoia companiilor de „capacitate de planificare și transparență juridică”.

Rainer Dulger, președintele organizației, a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung că „principiul dublului voluntariat s-a dovedit un model solid” pentru echilibrul dintre interesele economiei și cele ale armatei!”.

Amintim că încrederea cetăţenilor în capacitatea armatei germane de a apăra ţara este scăzută, potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondare Insa și publicat pe 24 mai.