Foto Bărbat cercetat după ce a susținut pe internet că strânge bani pentru asasinarea lui Nicușor Dan. „Fă un bine țării”

Un bărbat din județul Timiș este cercetat de poliție, după ce a scris pe rețelele de socializare că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan.

UPDATE 13.10 Bărbatul se află în Germania

În urma verificărilor realizate până în momentul de față, bărbatul ar fi din Timișoara, însă în prezent acesta se află în Germania, au informat surse Antena 3.

Oamenii legii încearcă să stabilească dacă există o amenințare reală.

Știre inițială

Bărbatul a îndemnat oamenii, într-un mesaj transmis pe Facebook, să contribuie financiar, afirmând că „fiecare leu contează”. Postarea a devenit virală și a atras atenția inclusiv autorităților, scrie presa locală.

„Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan, fiecare leu contează, fă un bine țării”, a scris bărbatul pe Facebook.

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis vineri că s-au sesizat din oficiu în acest caz și au demarat verificări.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis polițiștii.

Ancheta este în desfășurare în momentul de față, urmând să fie stabilite circumstanțele în care a fost făcută postarea și eventualele implicații legale.