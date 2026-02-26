search
Joi, 26 Februarie 2026
Amenzi de 4,7 milioane de lei pentru munca nedeclarată. Anunțul ministrului Manole după controlele făcute de Inspecția Muncii

Publicat:

Amenzi de peste 4,7 milioane de lei și 3.272 măsuri de remediereau fost dispuse de Inspecția Muncii în urma controalelor efectuate săptămâna trecută, a informat joi ministrul Muncii, Florin Manole.

florin manole la Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social foto gov ro jpeg

„4.767.400 de lei. Atât au însumat amenzile aplicate de Inspecția Muncii într-o singură săptămână. Nu este o cifră aruncată într-un comunicat. Este semnalul că legea se aplică. Este mesajul clar că munca la negru, încălcarea drepturilor angajaților și ignorarea regulilor nu rămân fără consecințe”, a afirmat joi ministrul.

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 16 – 20 februarie 2026, o serie de acțiuni de control menite să asigure respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și al securității și sănătății în muncă (SSM). Obiectivul principal al acestora este sprijinirea angajatorilor în menținerea unui mediu de lucru corect și sigur pentru toți angajații.

În cadrul activității din această săptămână, inspectorii de muncă au efectuat 2.409 controale, dintre care 1.716 au vizat Relațiile de Muncă și 693 Securitatea și Sănătatea în Muncă. În urma verificărilor din teren, au fost dispuse 3.272 de măsuri de remediere (2.479 în domeniul RM și 793 în domeniul SSM ), asigurând astfel suportul necesar pentru ca angajatorii să îndeplinească toate standardele prevăzute de lege.

De asemenea, au fost aplicate 1.170 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 966 (366 în RM și 600 în SSM ), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a însumat 4.767.400 de lei , cea mai mare parte a acestora fiind în zona Relațiilor de Muncă (4.313.000 lei).

Un obiectiv prioritar a rămas combaterea muncii la negru. În intervalul raportat, au fost depistate 100 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Printre principalele neconformități identificate în acest sector se numără:

• Încălcarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

• Munca nedeclarată;

• Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Printre principalele aspecte unde s-a recomandat o atenție sporită în domeniul SSM se numără:

• Supravegherea sănătății: asigurarea controlului medical pentru toți lucrătorii din cadrul unității.

• Instruirea personalului: asigurarea instruirii pentru lucrătorii care desfășoară activități pe bază de contract de prestări servicii.

• Echipamentul de protecție: dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție corespunzător riscurilor identificate.

• Siguranța electrică: verificarea periodică a rezistenței de dispersie și a continuității centurii de împământare de către personal autorizat.

• Organizarea locului de muncă: marcarea și delimitarea corectă a căilor de acces și circulație.

• Gestionarea evenimentelor: cercetarea evenimentelor în termenele prevăzute de lege.

Ca urmare a riscurilor identificate, s-a dispus oprirea din funcțiune a 3 echipamente de muncă și sistarea activității pentru 2 locuri de muncă.

