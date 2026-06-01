Macron îl felicită pe Trump pentru negocierile cu Iranul. Franța și Marea Britanie pregătesc o coaliție pentru Strâmtoarea Ormuz



Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că a discutat telefonic cu președintele american Donald Trump, căruia i-a recunoscut „eforturile hotărâte” de a ajunge „rapid” la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din regiune.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Macron afirmă că a salutat „eforturile hotărâte pe care (Donald Trump) le desfășoară pentru a ajunge rapid la un acord între Statele Unite și Iran, care reprezintă ocazie unică de a construi un nou cadru de securitate care să includă toți actorii implicați, în vederea unei stabilizări durabile a regiunii”.

Coaliția Maritimă, pregătită să intervină în Strâmtoarea Ormuz

Emmanuel Macron a reiterat că misiunea internațională creată de Franța și Marea Britanie este gata să fie desfășurată imediat după finalizarea acordului dintre Washington și Teheran.

„Acesta este sensul misiunii internaționale pe care am construit-o împreună cu britanicii și partenerii noștri, gata să fie desfășurată de îndată ce se va încheia un acord, pentru a contribui la securizarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, suntem dispuși să punem la dispoziție expertiza și capacitățile noastre în cadrul negocierilor mai ample care urmează să se deschidă, în special în ceea ce privește componenta nucleară a unui acord”, a mai scris Macron pe X.

Anterior, l-a pus pe Trump în același rând cu Vladimir Putin și Xi Jinping

În aprilie, președintele francez l-a comparat pe Trump cu Putin și Xi Jinping, insistând pentru autonomia strategică a Europei.

Aflat la Atena, într-o vizită de stat, liderul de la Palatul Élysée a subliniat că Europa trăieşte un „moment unic” și că un preşedinte american, un preşedinte rus şi un preşedinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”, conform AFP

„Acest moment ar putea fi momentul european", a punctat Emmanuel Macron. Apoi, el și-a îndulcit tonul și a spus că Donald Trump este încă un aliat, dar nu este mereu „de încredere”.

„Europa trebuie să-și întărească propriul pilon de securitate”

Amintim că Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO între 2009 și 2014, a subliniat recent că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, în contextul în care Donald Trump a ridicat semne de întrebare privind angajamentul american față de NATO.

Rasmussen a propus extinderea actualei „Coaliții de voință” , creată pentru a sprijini Ucraina în eventualitatea unui armistițiu – astfel încât aceasta să preia un rol mai amplu în apărarea convențională a Europei.

„Consider în continuare NATO piatra de temelie a securității euro-atlantice”, a declarat el pentru The Telegraph.

„Dar, după ce președintele Trump a ridicat îndoieli privind Articolul 5 și întregul angajament al SUA, trebuie să întărim pilonul european al NATO”.