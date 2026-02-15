Marcel Ciolacu: „Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate”

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.

Fostul premier PSD al României, Marcel Ciolacu, a spus duminică seara, la Antena 3 CNN, că actualul premier PNL Ilie Bolojan este de vină pentru actuala situație economică în care se află România, dar a adăugat că nu recomandă ieșirea social-democraților de la guvernare.

”Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a declarant Marcel Ciolacu.

Întrebat cum explică electoratului PSD faptul că social-democrații critică guvernul Bolojan, dar refuză să iasă de la guvernare. Ciolacu a precizat:

„Eu nu îndemn pe nimeni să iasă la guvernare, nici PSD-ul. Nu știu dacă aș fi chemat la partid să votez, cum aș vota. Nu știu, om vedea în momentul respectiv. Dacă orice cale de dialog se închide, aș vota pentru ieșirea de la guvernare”.

Marcel Ciolacu a adăugat că „sunt două lucruri diferite, între a fi om politici și a fi om de stat”.

„Dacă ești om politic, atunci înveți să fugi. Dacă ești om de stat, și vrei ce-i mai bine pentru România, atunci stai și te lupți”, a spus fostul premier și președinte PSD.