Ilie Bolojan, ținta unei campanii de dezinformare pe rețelele sociale. Care este miza

Premierul Ilie Bolojan este vizat de un atac cu informații false pe rețelele sociale promovate de contur care induc ideea că șeful Guvernului va lua măsuri împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. În realitate, riscați să vă fie furate datele personale.

Pe rețelele de social media au apărut conturi care furnizează informații false despre activitatea unor membri ai Guvernului interimar al României. Este vorba de premierul Ilie Bolojan, care l-ar fi dat în judecată pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Mai mult, se acreditează ideea că Bolojan ar avea probleme grave de sănătate. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că este vorba de promovarea unor link-uri prin intermediul cărora sunt furate date personale.

„Unul dintre acestea transmite, cu precădere, informații false despre premierul interimar, Ilie Bolojan. De la presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, până la așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar. Mare atenție! Textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține „mai multe detalii”. În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale”, arată Ministerul Afacerilor Interne într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții MAI atrag atenția să nu distribuiți aceste postări și să nu accesați link-urile inserate în text, dar și să verificați informațiile doar din surse oficiale și de încredere.