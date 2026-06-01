Analiză Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce variante de finanțare există

Interesul pentru independență energetică și facturile tot mai mari la electricitate îi determină pe tot mai mulți români și antreprenori să investească în panouri fotovoltaice și baterii de stocare. În paralel, cresc și opțiunile de finanțare pentru astfel de sisteme, de la leasing până la plata în rate.

Soluțiile sunt disponibile atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme care vor să își reducă factura la energie și să consume mai mult din energia produsă local.

Pentru companii, finanțarea poate fi făcută prin leasing financiar sau operațional, cu perioade de rambursare de până la 5 ani și avans de la 5%, în funcție de eligibilitate. Valoarea finanțării poate ajunge până la 1 milion de lei și poate acoperi sisteme fotovoltaice, baterii de stocare, soluții hibride, pompe de căldură și alte echipamente pentru eficiență energetică.

În multe cazuri, costurile lunare ale finanțării pot fi compensate parțial prin economiile făcute la factura de energie.

Cât costă un sistem fotovoltaic și în cât timp se amortizează

În lipsa programului Casa Verde Fotovoltaice, care nu va mai fi lansat în 2026, tot mai mulți români caută alternative pentru a-și instala sisteme de producere a energiei.

Potrivit specialiștilor din domeniu, pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați este suficient, de regulă, un sistem fotovoltaic de 4-6 kW, capabil să acopere un consum anual de circa 4.000-6.000 kWh.

Prețul unui sistem complet de aproximativ 5 kW, care include panouri, invertor, structură, cabluri, montaj și racordare la rețea, variază între 25.000 și 35.000 de lei. În funcție de echipamente și complexitatea lucrării, costurile pot ajunge și la 40.000 de lei.

Chiar și fără subvenții, amortizarea investiției se poate face în aproximativ 4-6 ani, în funcție de consum și de evoluția prețurilor la energie.

Alternative la programul Casa Verde

Pe lângă plata din economii proprii, românii pot apela și la alte variante de finanțare pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Printre cele mai utilizate soluții se numără creditele verzi oferite de bănci, creditele de consum pentru produse cu impact redus asupra mediului, plata în rate prin intermediul instalatorilor sau leasingul energetic, mai ales în cazul companiilor.

Specialiștii spun că multe firme din domeniu colaborează deja cu instituții financiare sau IFN-uri pentru a reduce bariera investiției inițiale și pentru a permite plata sistemului în rate lunare.

Dan Tudose: „Stocarea energiei devine esențială”

„Creșterea interesului pentru sisteme fotovoltaice și soluții de stocare vine firesc într-un context în care costurile energiei rămân volatile, iar independența energetică devine o prioritate. Nu mai vorbim doar despre producerea energiei solare, ci despre utilizarea ei eficientă, local, prin integrarea bateriilor de stocare.

Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România

În multe cazuri, investiția inițială a fost principalul obstacol. Prin extinderea opțiunilor de finanțare, inclusiv leasing și plata în rate, încercăm să facem aceste tehnologii mai accesibile și mai ușor de planificat pe termen lung”, a declarat Dan Tudose, fondator e-acumulatori.

Tot mai mulți români aleg sisteme hibride și baterii de stocare

Specialiștii spun că interesul pentru baterii și sisteme hibride este în creștere, mai ales în contextul în care utilizatorii caută soluții pentru reducerea dependenței de rețea și protecție în cazul întreruperilor de curent.

„În unele cazuri se recomandă o abordare etapizată. Instalarea inițială a unui sistem hibrid permite reducerea imediată a facturilor la energie și implică o investiție inițială mai redusă. Ulterior, sistemul poate fi extins prin adăugarea unei baterii de stocare, pe măsură ce nevoile de consum se schimbă sau pe măsură ce utilizatorii își doresc o autonomie energetică mai mare”, a explicat Diana Hațegan, specialist Hexing Europe.

Potrivit acesteia, multe invertoare moderne permit integrarea ulterioară a bateriilor fără modificări majore ale instalației.

Piața fotovoltaică intră într-o etapă de maturizare

După creșterea accelerată din ultimii ani, piața energiei solare din România începe să intre într-o etapă de maturizare.

Capacitatea fotovoltaică totală instalată a crescut de la mai puțin de 3 GW în 2023 la peste 7 GW în 2025, iar numărul prosumatorilor a ajuns la aproximativ 300.000.

„Se observă un interes tot mai mare și din partea IMM-urilor care operează în timpul zilei - ateliere de producție, spații de retail, centre logistice, exploatații agricole - pentru care sistemele fotovoltaice reprezintă o modalitate de a stabiliza costurile cu energia pe termen lung”, a declarat Denisa Constantinoiu, reprezentant Atmoce.

Specialiștiii spun că motorul pieței rămân instalările rezidențiale, însă crește și interesul companiilor pentru producția proprie de energie și soluțiile de stocare.

AFM pregătește un program pentru baterii de stocare

Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026, iar una dintre noutăți este programul dedicat bateriilor pentru prosumatori și stocării energiei, finanțat cu 400 de milioane de lei.

Scopul programului este integrarea mai eficientă a energiei regenerabile și dezvoltarea infrastructurii energetice.

România are ca obiectiv atingerea unei capacități solare de 10 GW până în 2030.

Ce avantaje au sistemele cu stocare

Printre avantajele sistemelor cu stocare se numără reducerea costurilor la electricitate, protecția față de fluctuațiile de preț, creșterea independenței energetice și integrarea cu pompe de căldură sau sisteme inteligente de management al consumului.

În plus, sistemele moderne au o durată mare de viață și costuri reduse de mentenanță. Panourile fotovoltaice vin, de regulă, cu garanții de până la 25 de ani, iar bateriile moderne permit gestionarea mai eficientă a consumului în funcție de nevoile utilizatorului.