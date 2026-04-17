Grindeanu exclude din nou o alianță cu AUR: „PSD nu își dorește să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 17 aprilie, că formațiunea pe care o conduce exclude categoric formarea unei majorități parlamentare alături de AUR și nu va vota un guvern minoritar.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține partide anti-europene, reiterând poziția exprimată în repetate rânduri.

„PSD nu îşi doreşte, şi am şi dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide să spunem anti-europene şi nu vom vota niciodată guverne minoritare”, a afirmat acesta într-o conferință de presă susținută la Sighetu Marmației, citat de Agerpres.

Totuși, Grindeanu a precizat că PSD este pregătit să preia guvernarea, inclusiv într-un scenariu în care ar conduce un guvern minoritar susținut în Parlament de alte formațiuni, dacă negocierile politice vor duce la o astfel de soluție.

Sunt în continuare tensiuni politice accentuate. Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, la Europa FM, că nu va accepta „niciodată” să desemneze un premier PSD pentru un guvern format împreună cu AUR.

În replică, liderul PSD a atras atenția că orice formulă de majoritate parlamentară trebuie să țină cont de ponderea partidelor mari.

„Nu poate nimeni să facă majoritate fără PSD și fără AUR. Ori faci o majoritate care să includă PSD, ori faci o majoritate care să includă AUR”, a declarat Grindeanu.

Acesta a mai precizat că PSD este pregătit să gestioneze rapid o eventuală criză politică, în cazul în care membrii partidului vor decide, luni, retragerea de la guvernare.

În același timp, șeful statului, Nicușor Dan, a reiterat că nu va accepta un executiv PSD–AUR. Președintele nu va desemna un premier care să se bazeze pe o astfel de majoritate, conform spuselor lui.

PSD urmează să organizeze luni o consultare internă, în cadrul căreia membrii partidului vor vota dacă îi retrag sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor din partid, strategia este deja conturată, iar în cazul în care acesta nu își va da demisia până joi, social-democrații ar urma să își retragă miniștrii din Guvern.

De altfel, Ilie Bolojan a declarat și vineri că nu intenționează să demisioneze din funcție.