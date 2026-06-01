La Salonta s-a preparat cel mai mare ceaun de gulaș de bizon din lume. S-a folosit aproape o tonă de carne

Orașul bihorean Salonta a stabilit un nou record culinar în cadrul evenimentelor dedicate centenarului: un uriaș ceaun de peste 5.000 de litri de gulaș cu carne de bizon, preparat cu ajutorul a aproximativ 200 de voluntari și bucătari locali.

Mii de porții au fost servite vizitatorilor, care au stat la coadă pentru a gusta din gulașul record.

„Un interes extraordinar pentru prepararea gulașului! Atmosfera a fost plină de entuziasm, iar toată lumea a așteptat cu nerăbdare rezultatul final. În doar două ore s-au consumat aproximativ 10.000 de porții! Felicitări tuturor organizatorilor și participanților pentru această experiență de neuitat! Bravo, Salonta”, a scris Primăria Salonta, într-un mesaj pe Facebook.

Preparatul a fost gătit într-un vas special construit pentru astfel de evenimente, în care au fost adăugate sute de kilograme de carne de bizon, legume și condimente, potrivit TVR Info.

La realizarea performanței au contribuit bucătari din Salonta, sprijiniți de voluntari care au curățat legumele, au supravegheat focul și au ajutat la servire. Interesul publicului a fost uriaș, iar organizatorii spun că numărul vizitatorilor a depășit așteptările.



Noul record depășește performanța stabilită tot la Salonta în urmă cu două decenii, când într-un singur ceaun au fost gătiți 5.045 de litri de gulaș.

La marginea municipiului bihorean Salonta se află una dintre cele mai vechi și mari ferme de bizoni din România.

Ferma a fost înființată în anii ’90 și a devenit un punct de atracție local, fiind vizitată frecvent de turiști.

Aici sunt crescuți bizoni americani, iar carnea este folosită atât pentru consum local, cât și pentru evenimente gastronomice speciale.



