search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

La Salonta s-a preparat cel mai mare ceaun de gulaș de bizon din lume. S-a folosit aproape o tonă de carne

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Orașul bihorean Salonta a stabilit un nou record culinar în cadrul evenimentelor dedicate centenarului: un uriaș ceaun de peste 5.000 de litri de gulaș cu carne de bizon, preparat cu ajutorul a aproximativ 200 de voluntari și bucătari locali.

A fost stabilit un nou record. FOTO FB Primăria Salonta
A fost stabilit un nou record. FOTO FB Primăria Salonta

Mii de porții au fost servite vizitatorilor, care au stat la coadă pentru a gusta din gulașul record.

Un interes extraordinar pentru prepararea gulașului! Atmosfera a fost plină de entuziasm, iar toată lumea a așteptat cu nerăbdare rezultatul final. În doar două ore s-au consumat aproximativ 10.000 de porții! Felicitări tuturor organizatorilor și participanților pentru această experiență de neuitat! Bravo, Salonta”,  a scris Primăria Salonta, într-un mesaj pe Facebook.  

Și implicarea a fost una record. FOTO Primăria Salonta
Și implicarea a fost una record. FOTO Primăria Salonta

Preparatul a fost gătit într-un vas special construit pentru astfel de evenimente, în care au fost adăugate sute de kilograme de carne de bizon, legume și condimente, potrivit TVR Info.

La realizarea performanței au contribuit bucătari din Salonta, sprijiniți de voluntari care au curățat legumele, au supravegheat focul și au ajutat la servire. Interesul publicului a fost uriaș, iar organizatorii spun că numărul vizitatorilor a depășit așteptările.

Noul record depășește performanța stabilită tot la Salonta în urmă cu două decenii, când într-un singur ceaun au fost gătiți 5.045 de litri de gulaș.

La marginea municipiului bihorean Salonta se află una dintre cele mai vechi și mari ferme de bizoni din România.

Ferma a fost înființată în anii ’90 și a devenit un punct de atracție local, fiind vizitată frecvent de turiști.

Aici sunt crescuți bizoni americani, iar carnea este folosită atât pentru consum local, cât și pentru evenimente gastronomice speciale.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
gandul.ro
image
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani
fanatik.ro
image
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
Tragedie pe calea ferată în Ialomița: o femeie a murit, iar un copil de 5 ani a fost rănit grav
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
cancan.ro
image
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum să verifici dacă un magazin online este scam înainte să îți golească portofelul
playtech.ro
image
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită. Ce a spus despre relația fostului soț: „Bănuiesc că știe”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Horoscopul lunii iunie. Cinci zodii vor avea parte de noroc la început de vară
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au reunit după divorț. Motivul special care i-a adus din nou împreună: „Ce e mai bun abia urmează”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?