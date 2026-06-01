„America nu mai este un garant absolut al securității”. Statele din Indo-Pacific accelerează reînarmarea. Japonia își asumă un rol regional fără precedent

În timp ce China își extinde rapid influența militară și economică în Asia, iar atenția Washingtonului pare tot mai fragmentată între mai multe crize globale, statele din regiunea Indo-Pacific încep să își regândească fundamental arhitectura de securitate.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjirō Koizumi/FOTO:X

Mesajul transmis discret în culisele Dialogului Shangri-La de la Singapore – cel mai important forum anual de securitate din Asia – a fost unul clar: aliații tradiționali ai Statelor Unite nu mai sunt dispuși să își bazeze exclusiv securitatea pe umbrela americană și caută formule noi de cooperare militară regională.

Potrivit Reuters, miniștri ai apărării și oficiali militari prezenți la reuniune au discutat despre extinderea parteneriatelor bilaterale și multilaterale dintre statele asiatice și aliații acestora, pe fondul îngrijorărilor legate de viitorul angajamentului american în regiune.

Îngrijorări privind prioritățile Washingtonului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a încercat să calmeze temerile partenerilor regionali, insistând că Statele Unite rămân angajate în apărarea Indo-Pacificului, chiar dacă trebuie să gestioneze simultan și alte dosare sensibile la nivel global.

„Putem face două lucruri în același timp”, a declarat oficialul american în cadrul forumului.

Cu toate acestea, mulți participanți au remarcat că atenția Washingtonului este împărțită între competiția strategică cu China, războiul din Europa și tensiunile din Orientul Mijlociu, în special cele care implică Iranul.

În paralel, politica „America First”, promovată de președintele Donald Trump, continuă să alimenteze întrebări privind disponibilitatea SUA de a suporta costurile securității aliaților săi pe termen lung.

Filipine: Este timpul să ne consolidăm propriile capacități

Una dintre cele mai directe declarații a venit din partea ministrului filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro.

Acesta a afirmat că există un consens tot mai larg între statele din regiune privind necesitatea dezvoltării rapide a propriilor capacități militare.

Potrivit oficialului, Filipine își extind deja cooperarea în domeniul apărării cu Japonia, Australia, Canada și Noua Zeelandă, într-un efort de a completa rolul tradițional jucat de Statele Unite în sistemul regional de securitate.

„Toți miniștrii apărării prezenți aici sunt de acord că trebuie să ne consolidăm capacitățile defensive într-un mod flexibil și rapid”, a declarat Teodoro.

Japonia își asumă un rol regional fără precedent

În acest nou context strategic, Japonia încearcă să devină unul dintre principalii piloni ai cooperării militare regionale.

Guvernul de la Tokyo a modificat recent regulile privind exporturile de armament, într-una dintre cele mai importante schimbări de politică de apărare din ultimele decenii. Decizia permite exportul unei game mult mai largi de echipamente militare, inclusiv nave, sisteme de rachete și alte tehnologii de apărare.

Jocul de poker dintre Washington și Beijing. China folosește vizita numărului doi al Pentagonului ca pârghie pentru a bloca armele destinate Taiwanului

Ministrul japonez al Apărării, Shinjirō Koizumi, a declarat că țara sa dorește să devină un partener activ în dezvoltarea capacităților de apărare ale statelor din regiune.

Tokyo încearcă astfel să construiască o rețea de cooperare care să depășească relația bilaterală tradițională cu Washingtonul și să ofere statelor asiatice opțiuni suplimentare de securitate.

Se conturează o nouă rețea de alianțe

Mai multe state au anunțat la Singapore proiecte concrete de extindere a cooperării militare.

Canada își crește prezența în Indo-Pacific prin exerciții navale comune și programe de cooperare în domeniul securității cibernetice cu Japonia și Filipine.

Noua Zeelandă analizează achiziționarea unor noi nave militare din Japonia sau Marea Britanie pentru înlocuirea actualelor fregate din clasa ANZAC.

În paralel, reprezentanții celor cinci state membre ale acordului de apărare FPDA – Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Singapore și Malaezia – au discutat posibilitatea extinderii cooperării militare în cadrul pactului încheiat în urmă cu peste jumătate de secol.

Ministrul neozeelandez al Apărării, Chris Penk, a sugerat că există spațiu pentru aprofundarea acestui parteneriat la un nivel mult mai ambițios.

Australia nu renunță la alianța cu SUA

În pofida noilor inițiative regionale, Australia insistă că relația cu Washingtonul rămâne elementul central al strategiei sale de securitate.

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a descris parteneriatul cu Statele Unite drept „fundamental” pentru securitatea națională a țării sale.

Totuși, chiar și cei mai apropiați aliați ai Washingtonului par să considere că actualul context internațional impune dezvoltarea unor mecanisme suplimentare de cooperare regională.

Ascensiunea Chinei schimbă calculele strategice ale Asiei

În ultimii ani, China și-a accelerat semnificativ modernizarea militară, dezvoltând una dintre cele mai mari flote navale din lume și consolidându-și prezența în Marea Chinei de Sud prin construirea de insule artificiale și infrastructuri militare.

Aceste evoluții au alimentat îngrijorări în rândul statelor vecine și au determinat guvernele din regiune să caute formule alternative de descurajare și cooperare.

În acest context, ceea ce se discută astăzi la Singapore nu reprezintă doar o serie de acorduri bilaterale, ci începutul unei posibile reconfigurări a sistemului de securitate din Indo-Pacific.

Mesajul care a circulat în culisele forumului a fost unul dificil de ignorat: chiar dacă Statele Unite rămân principalul actor militar al regiunii, tot mai multe state asiatice consideră că viitorul lor de securitate nu poate depinde exclusiv de Washington.

