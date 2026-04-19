Condițiile „maximaliste” ale SUA sunt un obstacol pentru noi discuții directe, spune un oficial iranian

Iranul nu este încă pregătit să reia negocierile față în față cu Statele Unite, a declarat sâmbătă ministrul adjunct de Externe, Saeed Khatibzadeh, invocând faptul că Washingtonul continuă să insiste asupra unor condiții „maximaliste” în ceea ce privește aspectele sensibile ale dosarului nuclear, relatează AP.

Într-un interviu acordat agenției Associated Press, oficialul iranian a subliniat că Teheranul respinge categoric ideea transferării uraniului îmbogățit către SUA, contrazicând astfel declarațiile recente ale președintele american Donald Trump. Niciun material îmbogățit nu va fi trimis în Statele Unite. Este un punct asupra căruia nu se poate negocia, a precizat Khatibzadeh, explicând că Iranul este pregătit să discute orice fel de îngrijorări dar nu va accepta această condiție.

Acesta a precizat că au existat numeroase schimburi de mesaje între cele două părți, însă Iranul consideră că SUA nu au renunțat la pozițiile considerate excesive. Teheranul insistă asupra finalizării unui acord-cadru înainte de organizarea unei întâlniri directe și solicită ridicarea sancțiunilor economice impuse de Washington, pe care le califică drept „terorism economic”.

„Încă nu am ajuns în punctul în care să avansăm spre o întrevedere propriu-zisă, întrucât există chestiuni în privința cărora americanii nu și-au abandonat încă poziția maximalistă”, a subliniat oficialul.

Acesta nu a intrat în detalii cu privire la negocierile cu Statele Unite și nici nu a precizat care sunt problemele rămase nerezolvate, în schimb a insistat ca Washingtonul să răspundă preocupărilor principale ale Iranului.

„Și celelalte părți ar trebui să înțeleagă și să abordeze principalele noastre preocupări, și anume sancțiunile unilaterale ilegale pe care americanii le-au impus iranienilor și acest terorism economic care vizează poporul iranian pentru a-l sufoca și a-l determina să se revolte împotriva structurii politice din Iran”, a subliniat Khatibzadeh.

Pe celălalt front al războiului, în Liban, tensiunile regionale se mențin ridicate. Iranul a avertizat că va reacționa la eventuale noi atacuri ale Israelului în Liban, în pofida armistițiului existent. Deși SUA au cerut Israelului să evite atacurile ofensive, situația rămâne volatilă, mai ales după recentele lovituri aeriene asupra Beirutului.

Întrebat dacă Iranul va răspunde la noile atacuri ale Israelului asupra Libanului, în ciuda încetării focului, Khatibzadeh a răspuns: „Iranul nu are altă opțiune decât să oprească agresorii odată pentru totdeauna.”

Trump a declarat că Israelul are interdicție de la SUA să mai lanseze atacuri asupra Libanului și că războiul dintre Israel și Hezbollah ar trebui să se încheie.

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, Iranul a anunțat că va introduce un „nou protocol” pentru a asigura siguranța navigației civile, menționând că ruta rămâne deschisă. Totuși, Trump a avertizat că blocada americană ar putea continua și că atacurile ar putea fi reluate în lipsa unui acord.