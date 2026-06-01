Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta

O adolescentă de 15 ani din Irak a fost ucisă pentru că a refuzat să se căsătorească cu verișorul ei. O rudă a dezvăluit presei ce s-a întâmplat.

Kawthar Bashar al-Husayjawi a fost ucisă de familie FOTO: X
Ruda tinerei ucise exprimat groaza și, în același timp, temerile pentru soarta altor fete care sunt forțate să se căsătorească de foarte tinere în țara ei.

„Bărbații din tribul meu au aruncat-o pe ruda mea, Kawthar Bashar al-Husayjawi, de 15 ani, într-o groapă și au pus pământ peste corpul ei. O omorâseră cu câteva ore mai devreme cu 10 gloanțe și îi despicaseră capul cu un topor. Familia mea s-a alăturat apoi altora care au ieșit în stradă să danseze și să sărbătorească moartea ei”, a mărturisit femeia care a dorit să rămână anonimă, scrie The Guardian.

Kawthar locuia în al-Nahrawan, un cartier din sud-estul Bagdadului. Fusese retrasă de la școală și, la 13 ani, a fost forțată să se căsătorească cu un bărbat alcoolic cu mulți ani mai în vârstă decât ea.

„A fost supusă timp de un an la violență și rele tratamente după care a fugit înapoi la familia ei, care inițial a supus-o la arest la domiciliu și la presiuni constante să se întoarcă la soțul și agresorul ei. Ea a amenințat că își va pune capăt vieții și, în cele din urmă, a divorțat oficial în instanță la sfârșitul anului 2025”, spune femeia.

Totuși, la scurt timp după ce a obținut divorțul, viața lui Kawthar a fost din nou decisă de alții. Un verișor proaspăt eliberat din închisoare le-a cerut părinților săi mâna fetei. Kawthar s-a opus categoric. În comunitate era cunoscut faptul că bărbatul era implicat în traficul de droguri și alcool.

Familia a aprobat căsătoria, ignorând complet dorința tinerei. Nici mama și nici celelalte femei din familie nu au avut puterea să intervină. În tradiția comunității, „cuvântul unui bărbat nu poate fi încălcat de o fată”, o regulă nescrisă.

Îngrozită de perspectiva unei noi căsătorii forțate și convinsă că o așteaptă o viață marcată de violență și abuzuri, Kawthar a luat o decizie disperată. La începutul lunii mai, cu doar puțin timp înainte de nuntă, tânăra a fugit din casa familiei. Nu avea bani, nici studii și nici posibilitatea de a se întreține singură.

Libertatea pe care o căuta s-a transformat însă rapid într-un nou coșmar. După ce a părăsit locuința, Kawthar a fost observată de un vecin care ar fi răpit-o și ar fi ținut-o captivă timp de trei zile. Potrivit mărturiei unei rude, tânăra a fost supusă unor abuzuri cumplite.

Deși le-a explicat apropiaților că nu plecase de bunăvoie cu bărbatul respectiv, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere păreau să confirme că fusese luată cu forța, familia a refuzat să-i creadă versiunea. În ochii lor, Kawthar era deja vinovată.

„Tatăl lui Kawthar, unchiul ei și logodnicul ei au interogat-o despre ce s-a întâmplat în acele trei zile înainte de a o duce într-o zonă deschisă de la periferia Bagdadului. Am încercat să-mi imaginez ce simțea ea în acea mașină, cu trei bărbați din familia care ar fi trebuit să fie cercul ei de siguranță. I-au spus care îi era soarta? Care au fost ultimele ei rugăminți? Credea că vor fi de partea ei? Sau se întreba cum putea tatăl ei să-i facă așa ceva?”, a povestit ruda fetei pentru The Guardian.

Au circulat rapid videoclipuri pe rețelele sociale cu membri ai tribului dansând fericiți la uciderea ei. 

„Când am auzit vestea, eram acasă într-o după-amiază obișnuită, până când tatăl meu a venit cu știrea dispariției și uciderii ei. Dacă aș fi auzit această poveste de la un străin, într-o postare pe Instagram, probabil că nu aș fi crezut-o. Cum poate o persoană să poarte atâta urâciune în inimă și să o reverse asupra propriei fiice? Dar i s-a întâmplat unei fete pe care o cunoșteam și cu care am stat cândva împreună”, mai spune femeia.

Ea a mărturisit că a sperat că poliția îi va pedepsi pe bărbați pentru fapta lor, dar a aflat apoi cu stupoare că un ofițer ar fi cerut mită pentru a spune că a fost răpită și nu ucisă. Iar apoi bărbații au mutat corpul lui Kawthar de mai multe ori de frică. 

