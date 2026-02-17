search
Marți, 17 Februarie 2026
Nazare, despre cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: „Este efectul acumulărilor din trecut”. De ce spune că „nu înseamnă o criză”

Publicat:

Ministrul Finanțelor încearcă să calmeze spiritele după ce România a trecut pragul simbolic de 60% datorie publică din PIB, iar vestea a reaprins discuțiile despre sănătatea finanțelor statului. Alexandru Nazare spune că această cifră nu ar trebui privită ca un semnal de criză, ci ca rezultatul unor ani întregi de dezechilibre bugetare.

Ministrul spune că nu este vorba despre o criză. FOTO FB Alexandru Nazare
Ministrul spune că nu este vorba despre o criză. FOTO FB Alexandru Nazare

„Astăzi s-a discutat despre faptul că datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Ce înseamnă acest lucru, concret? Nu înseamnă o criză - înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferența s-a finanțat prin împrumuturi. Iar aceste împrumuturi se adună.

Datoria nu crește peste noapte și nu apare dintr-o singură decizie. Nivelul de azi reflectă acumularea unor deficite foarte mari în anii anteriori, culminând cu momentul 2024, când România a închis anul cu un deficit de 9,3% din PIB, la care s-a adăugat o creştere economică foarte slabă (0,9%). Alături de acestea, România a avut ani consecutivi de politici fiscale expansioniste, creșteri permanente de cheltuieli, amânând corecții necesare de teama consecințelor electorale”, a scris ministrul, marți seară, pe Facebook.

Alexandru Nazare subliniază că Executivul și-a propus să oprească această dinamică și să restabilească ordinea bugetară:

„Actualul Guvern a avut ca prim obiectiv oprirea acestei dinamici și restabilirea ordinii bugetare. În vara anului trecut, riscul retrogradării la „junk” era real. O astfel de retrogradare ar fi însemnat dobânzi mai mari, costuri mai ridicate pentru stat și, implicit, presiune suplimentară asupra economie. Evitarea acelui scenariu a fost esențială - am încheiat anul cu ratingul de țară reconfirmat, cu plăți la zi şi cu investiții record”.

În 2025 am redus semnificativ deficitul și am readus ajustarea pe traiectoria convenită cu Comisia Europeană. Totul în condițiile în care am asigurat prin rectificare bugetară şi sumele necesare acoperirii costului cu datoria publică - acesta nefiind prevăzute integral în bugetul anului trecut -, pentru a asigura o gestionare prudentă și transparentă a finanțelor publice. Corecția este însă în curs, încă, și trebuie continuată cu consecvență”.

„Este efectul acumulărilor din trecut, nu rezultatul unei decizii punctuale din ultimele luni”

Faptul că România a trecut un nou pragul simbolic al datoriei publice din PIB, este, potrivit ministrului, rezultatul unor acumulări din trecut.  În opinia sa, direcția de urmat presupune controlul cheltuielilor curente, menținerea disciplinei bugetare și consolidarea creșterii economice.

„Depășirea pragului de 60% este efectul acumulărilor din trecut, nu rezultatul unei decizii punctuale din ultimele luni. Important este ce facem în continuare: controlul cheltuielilor curente, menținerea disciplinei bugetare și consolidarea creșterii economice.

Toate agențiile de rating au subliniat în mod repetat că stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru menținerea calificativului de investiții al României. Instabilitatea și mesajele alarmiste pot avea efecte directe asupra costurilor de finanțare și asupra încrederii investitorilor.

De aceea, dezbaterea publică are nevoie de responsabilitate și de fapte, pentru că avem cu toții o miză reală: stabilitatea financiară a României pe termen lung. Adevăratul patriotism înseamnă să îți pese in primul rând de România, nu de câștiguri politice trecătoare, fără fond”, a mai scris Alexandru Nazare pe Facebook.

