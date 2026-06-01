SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor

Președintele Nicușor Dan se află într-o situație paradoxală: are, teoretic, voturile necesare pentru instalarea Guvernului Tomac, dar refuză să le folosească. PSD, UDMR și grupul minorităților naționale nu sunt suficiente, iar completarea majorității cu parlamentari suveraniști proveniți de la SOS și POT este un scenariu pe care șeful statului vrea să-l evite cu orice preț.

Președintele Nicușor Dan a avut mai multe discuții cu liderii USR în care le-a cerut să voteze învestirea unui guvern condus de Eugen Tomac, chiar dacă apoi rămân în opoziție alături de PNL, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Președintele Nicușor Dan încearcă să adune o majoritate care să susțină guvernul Tomac, preferatul său pentru funcția de prim-ministru.

Șeful statului a avut discuții cu liderii de partid, dar și cu alți parlamentari pentru a testa o majoritate. Spre exemplu, Nicușor Dan le-a cerut celor din USR să ia în calcul un vot pentru instalarea guvernului, apoi să treacă rămână în opoziție. USR a anunțat public că nu va vota un guvern din care face parte PSD.

Aceeași decizie a fost adoptată și de PNL, partid care e decis să rămână lângă Ilie Bolojan chiar și în opoziție. Majoritatea liderilor USR sunt de părere că partidul nu ar trebui să voteze un guvern condus de Eugen Tomac, cu o excepție: cabinetul să fie format doar din miniștri tehnocrați, fără legătură cu PSD.

Însă PSD nu e dispus să renunțe la guvernare. Social-democrații au agreat să cedeze funcția de prim-ministru, însă vor să aibă portofolii asumate politic, susțin sursele citate.

Avertismentul lui Gabriel Biriș

Gabriel Biriş, avocat specializat în fiscalite, şi fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor a explicat pentru „Adevarul” că România are nevoie de un guvern cu majoritate parlamentară solidă, nu de o soluție improvizată. Miza principală este capacitatea executivului de a continua și lansa reforme. Or, un premier care conduce un partid, nu a intrat în Parlament și nu are experiență economică sau administrativă va fi depășit de miniștrii politici din jurul său, fără autoritate reală asupra lor.

Acesta arată că principalele blocaje ale unui eventual guvern tehnocrat implică dificultăți legate de ordonanțele de urgență și faptul că anumite măsuri nici măcar nu ajung să fie discutate în Parlament.

„Gândiți-vă că orice ordonanță de urgență trebuie să treacă în analiză. Adică să primească avize care trec toate pe la Ministerul Justiției.

Păi? Cum o faci dacă ministrul Justiției nu răspunde la comenzi? Și te întârzie. Nici nu aveți idee câte ședințe, și înainte de picarea guvernului, câte proiecte de ordonanță sau de HG ajung la CES (Consiliul Economic şi Social) și sunt amânate că nu aveau aviz de la Ministerul Justiției. Deci chiar și cu un prim-ministru politic puternic, domnul Bolojan, Ministerul Justiției sub PSD le întârzia avizele”, subliniază expertul.

Românii nu vor un Guvern tehnocrat

În același timp, un sondaj Avangarde arată că majoritatea românilor nu susțin varianta unui guvern de tehnocrați și nici numirea unui premier independent.

Potrivit datelor sondajului, 53% dintre respondenți consideră că numirea unui premier independent, din afara partidelor politice, pentru conducerea unui guvern format din fostele partide ale coaliției este o idee proastă. Doar 36,5% apreciază această variantă, în timp ce 10,5% nu au exprimat o opinie.

De asemenea, ideea unui guvern de tehnocrați este respinsă de 52,7% dintre cei chestionați, în timp ce 37,5% spun că ar susține o astfel de formulă.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor.

Trei ani mai târziu, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

Eugen Tomac a fost reales pe 1 februarie, în fruntea Partidul Mişcarea Populară.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.