Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Cum a devenit Vladimir Putin stăpânul imaginii sale și arhitectul propriului mit politic

Cu mult înainte de a deveni unul dintre cei mai influenți și controversați lideri ai lumii, Vladimir Putin înțelesese un lucru esențial: puterea nu se exercită doar prin instituții, armată sau servicii secrete, ci și prin imagine.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:AFP
O întâmplare petrecută în 2001 ilustrează perfect această obsesie pentru controlul percepției publice. Cu doar câteva secunde înainte de începerea unui interviu televizat, un colaborator al Kremlinului a intrat în grabă în studio și a îndepărtat paharele cu apă aflate pe masă.

„Nu vrem ca cineva să creadă că este vodcă”, a explicat acesta. Apoi a adăugat o frază care avea să definească filosofia mediatică a Kremlinului: „Televiziunea este o bombă nucleară atunci când vine vorba despre publicitate.”

În Rusia post-sovietică, unde televiziunea rămânea principala sursă de informare pentru milioane de oameni, Putin și echipa sa au înțeles rapid că imaginea putea deveni un instrument de consolidare a puterii la fel de eficient ca orice pârghie politică, relatează BBC.

De la funcționar anonim la lider omniprezent

Primele fotografii cu Vladimir Putin îl arată ca pe un bărbat rezervat, aproape timid, care evita să atragă atenția. Fost ofițer KGB și apoi funcționar disciplinat în administrația de la Sankt Petersburg, el prefera să stea în plan secund, departe de reflectoare.

Totul s-a schimbat în 1999, când Boris Elțîn l-a desemnat succesor. Din acel moment a început construcția atentă a unei imagini publice menite să transmită forță, disciplină și control.

Vladimir Putin la preluarea puterii de la Boris Elțin
Unul dintre obiective era delimitarea clară de predecesorul său. Dacă Elțîn rămăsese în memoria multor ruși prin apariții publice stânjenitoare și episoade asociate consumului de alcool, Putin trebuia să reprezinte exact opusul: un lider sobru, energic și stăpân pe sine.

În aparițiile oficiale era văzut aproape exclusiv cu ceai și miere. Chiar și rarele momente în care consuma alcool erau atent ascunse de ochii publicului.

Nașterea „omului de fier”

În anii care au urmat, Kremlinul a construit cu grijă imaginea unui lider neobosit.

Putin a fost fotografiat pilotând avioane de luptă, practicând judo, conducând motociclete, pescuind în Siberia sau călărind fără cămașă prin peisaje spectaculoase. Imaginile au făcut înconjurul lumii și au devenit, pentru mulți, simbolul stilului său de conducere.

Vladimir Putin omul de fier
Cele mai cunoscute au apărut începând cu 2007: Putin călare, cu pieptul gol, pescuind în râurile Siberiei sau înotând în ape reci. Pentru susținătorii săi, fotografiile transmiteau ideea unui lider puternic și autentic. Pentru critici, ele reprezentau o demonstrație de propagandă și cult al personalității.

Analiștii consideră că mesajele erau gândite pentru publicuri diferite. În interiorul Rusiei, ele consolidau imaginea liderului tradițional, capabil să apere țara. În exterior, transmiteau semnalul că Rusia nu mai este statul slăbit al anilor '90, ci o putere care trebuie luată în serios.

Omul care și-a schimbat mereu rolul

Transformarea lui Putin nu s-a oprit niciodată.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, el s-a reinventat ca administrator eficient. Mai târziu a devenit liderul ferm care promitea ordine și stabilitate. Apoi a adoptat postura de apărător al valorilor tradiționale și al măreției Rusiei.

Fotograful Platon, autorul celebrului portret realizat pentru revista Time în 2007, își amintește că Putin s-a așezat instinctiv în poziția unui conducător absolut, privind direct în obiectiv.

„Interpreta puterea”, avea să spună acesta.

Pe măsură ce imaginea sa devenea tot mai impunătoare, și politica sa urma aceeași direcție. Spațiul pentru opoziție și critică s-a redus constant, presa independentă a fost marginalizată, iar instituțiile statului au ajuns să graviteze în jurul unei singure figuri.

Dincolo de mască

Paradoxal, fotografiile care trebuiau să transmită încredere absolută au alimentat și speculații despre vulnerabilitățile liderului rus.

În 2011, observatorii au remarcat o schimbare bruscă a aspectului său fizic. Fața părea mai rigidă și mai puțin expresivă, alimentând zvonuri despre intervenții estetice sau tratamente medicale.

La scurt timp, Putin revenea la Kremlin pentru un nou mandat prezidențial. În seara victoriei, camerele de televiziune l-au surprins cu lacrimi în ochi. Unii au considerat momentul autentic, alții l-au interpretat ca pe o nouă demonstrație atent regizată.

Cert este că acea perioadă a marcat o schimbare profundă. Protestele împotriva regimului au fost reprimate mai dur, iar orice formă de contestare publică a devenit tot mai dificilă.

Războiul, noua identitate politică

Astăzi, la peste un sfert de secol de la venirea sa la putere, Vladimir Putin apare mai rar în public și doar în contexte atent controlate.

Specialiștii observă că liderul rus pare tot mai preocupat de securitatea sa personală, mai ales după pandemia de Covid-19 și după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Războiul a devenit elementul central al imaginii sale politice. Dacă în trecut era prezentat drept sportivul energic, pilotul temerar sau aventurierul neînfricat, astăzi Putin este asociat în primul rând cu conflictul care a redefinit relațiile Rusiei cu restul lumii.

Mulți analiști consideră că acesta este rolul în care liderul de la Kremlin crede că și-a găsit misiunea istorică.

Însă aceeași strategie care i-a consolidat puterea timp de decenii îl poate transforma și într-un prizonier al propriului sistem. După ani în care și-a construit imaginea unui conducător inflexibil și neînvins, orice retragere sau compromis devine dificil de explicat.

La 73 de ani, Vladimir Putin rămâne una dintre cele mai recognoscibile figuri politice ale secolului XXI. Dar imaginea sportivului energic și a eroului de acțiune care domina odinioară afișele și ecranele televizoarelor pare tot mai îndepărtată. În locul ei a rămas portretul unui lider izolat, aflat în centrul unui sistem pe care l-a modelat după propria imagine.

