Consulul rus de la Constanța a părăsit România, dar a lăsat în urmă steagul Rusiei, să fluture pe clădire

Andrei Kosilin, consulul general al Federației Ruse la Constanța, a părăsit România în termenul stabilit de autorități după ce a fost declarat persona non grata. Însă steagul Rusiei a rămas arborat pe clădirea care a adăpostit corpul diplomatic.

Consulul general al Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a părăsit România după ce autoritățile române i-au acordat un termen de 72 de ore pentru a părăsi țara. Decizia a venit vineri, 29 mai, în urma ședinței CSAT convocate după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a explodat într-un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

Odată cu declararea diplomatului rus drept persona non grata, autoritățile au decis și închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța.

Potrivit unor surse, Andrei Kosilin ar fi plecat din România încă din cursul serii de duminică, înainte de expirarea termenului stabilit de autorități, însă cert este că luni, 1 iunie, o maşină a corpului diplomatic a părăsit consulatul.

Ultima dată înainte de plecare, „indezirabilul” Andrei Kosilin a fost văzut petrecând într-un restaurant din oraş, unde ar fi fost organizată o mică petrecere la care s-a cântat inclusiv în limba rusă.

În cursul dimineţii de luni, 1 iunie, la fostul consulat s-a înregistrat, însă, ceva mişcare, atunci când o mașină a corpului diplomatic a ieșit din garajul instituției şi a plecat, moment surprins de jurnaliștii de la Ziua de Constanța.

În imagini se poate observa că, deşi oamenii au plecat, steagul Rusiei a rămas şi flutură în continuare.

Decizia închiderii consulatului rus din Constanța a fost salutată de unii ca un semnal ferm, dar criticată de alții ca insuficientă. Profesorul Adrian Papahagi a lăudat, într-o discuție cu „Adevărul”, decizia autorităților române, pe care o califică drept un semnal diplomatic puternic transmis Federației Ruse.

„E un semnal foarte puternic, diplomatic, transmis rușilor. Să nu uităm că acest consulat de la Constanța există din vremea Uniunii Sovietice. România n-a avut niciodată ocazia și curajul să ceară rușilor să-l închidă. După părerea mea, este o simplă oficină de spionaj într-un loc strategic din România, aproape de aeroportul Kogălniceanu, esențial pentru NATO, aproape de portul Constanța, unde sunt nave, aproape de zona de frontieră cu Ucraina, deci era o oficină de spionaj", a declarat Adrian Papahagi.  

