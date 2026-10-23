 Un ucrainean a încercat să fugă din țară căsătorindu-se cu viitoarea soacră. Ce detaliu i-a dat de gol | adevarul.ro
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Un ucrainean a încercat să fugă din țară căsătorindu-se cu viitoarea soacră. Ce detaliu i-a dat de gol

Război în Ucraina
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Un ucrainean în vârstă de 37 de ani a încercat să iasă din țară folosindu-se de o căsătorie încheiată cu doar trei luni în urmă. Bărbatul a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Mohîliv-Podilskîi, de la granița cu Republica Moldova, după ce polițiștii de frontieră au descoperit neconcordanțe în declarațiile sale și ale femeii de 52 de ani care îl însoțea.

Un ucrainean a încercat să iasă din țară căsătorindu-se cu viitoarea soacră.
Un ucrainean a încercat să iasă din țară căsătorindu-se cu viitoarea soacră. Foto: X/@Debaser83994181

Bărbatul susținea că este căsătorit cu femeia cu dizabilități. Scopul ar fi fost evitarea restricțiilor privind ieșirea din Ucraina, impuse în contextul războiului, și, implicit, a recrutării militare, potrivit publicației TSN, care citează autoritățile vamale ucrainene.  

Cei doi au încercat să-i convingă pe polițiștii de frontieră că formează un cuplu autentic, argumentând că diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un impediment pentru relația lor.

Verificările suplimentare au scos însă la iveală contradicții în declarațiile celor doi. Întrebați când s-au cunoscut, aceștia au oferit răspunsuri diferite, ceea ce a ridicat suspiciuni în rândul autorităților.

În cele din urmă, bărbatul ar fi recunoscut că femeia era, de fapt, viitoarea sa soacră și că mariajul fusese încheiat pentru a evita restricțiile de ieșire din țară, potrivit informațiilor publicate de TSN.

Bărbatului i-a fost refuzată ieșirea din Ucraina

În urma descoperirii, autoritățile i-au refuzat trecerea frontierei și au sesizat Poliția Națională. Cazul este investigat pentru posibile încălcări ale articolului 332 din Codul Penal al Ucrainei, care vizează organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat.

Mohîliv-Podilskîi este un oraș din regiunea Vinița, situat pe malul stâng al Nistrului, la granița cu Republica Moldova. Pe malul opus se află localitatea moldovenească Otaci, cele două orașe fiind legate printr-un pod peste fluviu.

Un alt caz s-a petrecut recent la granița cu Republica Moldova. Doi grăniceri ucraineni care au traversat ilegal Nistrul la bordul unei ambarcaţiuni cu motor, în timp ce urmăreau un alt ucrainean care încerca să traverseze înot râul, sunt anchetaţi de autorităţile judiciare din Republica Moldova. 

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