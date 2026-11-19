Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Bucharest Forum „Where Europe meets the World”, că România trebuie să iasă din inerția dezvoltării și să identifice noi surse de finanțare după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a vorbit și despre importanța securizării resurselor energetice din Marea Neagră, în contextul exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep, care ar urma să înceapă în următoarele luni.

Foto: EPA

Grindeanu a afirmat că apartenența României la Uniunea Europeană și NATO, precum și parteneriatul strategic pe care îl are, nu sunt suficiente pentru a asigura dezvoltarea țării, fiind necesare acțiuni concrete și o abordare proactivă.

„Nu putem să ne dezvoltăm doar din inerție. Doar fiindcă suntem membri ai Uniunii Europene, sau că suntem membri NATO, sau că avem un parteneriat strategic... nu ajunge. Și atunci trebuie să ieșim din această inerție. În primul rând trebuie să securizăm ceea ce avem, și aici m-am referit la ceea ce înseamnă Marea Neagră, Neptun Deep, care în câteva luni va începe să fie... de unde va începe exploatarea. Vom deveni cel mai mare producător de gaze din Europa, acest lucru trebuie să devină și sigur”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că exploatarea resurselor energetice trebuie însoțită de măsuri care să garanteze securitatea acestora, dar a arătat că România are nevoie și de noi instrumente financiare pentru a-și continua proiectele de dezvoltare.

„România se află la finalul unui program important, PNRR, care a oferit pârghii și finanțări importante pentru dezvoltarea țării noastre. În perioada următoare trebuie să găsim și alte surse de finanțare care să ajute la dezvoltare, care să ajute la securitate, pentru că doar apartenența noastră la UE, la NATO, n-ajunge. Noi trebuie să construim, trebuie să fim... dincolo de poziția geostrategică, trebuie să fim proactivi în ceea ce facem”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat despre responsabilitatea pentru măsurile privind securitatea energetică și poziționarea strategică a României, Sorin Grindeanu a indicat rolul Guvernului și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Eu cred că a amintit un pic și președintele, e rolul în primul rând al Guvernului și al CSAT-ului. N-aș vrea, da, e important, n-aș vrea să intru peste dânșii”, a răspuns liderul PSD.

Grindeanu, întrebat despre numirea lui Marian Neacșu

La finalul declarațiilor, jurnaliștii l-au întrebat pe Sorin Grindeanu cum explică PSD numirea lui Marian Neacșu într-o funcție care îi conferă atribuții de coordonare asupra a 15 ministere și de ce social-democrații nu l-au propus direct pentru funcția de premier.

Liderul PSD nu a dorit să comenteze subiectul și a trimis la răspunsul oferit anterior de premier.

„A răspuns de dimineață domnul prim-ministru extrem de bine la această întrebare”, a afirmat Grindeanu.