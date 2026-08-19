BIAS 2026: Frecce Tricolori și Turkish Stars vin la București. Când are loc cel mai mare show aerian din România

Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) 2026, cel mai mare show aerian din România, are loc pe 28 și 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu. Accesul publicului este gratuit, iar ediția din acest an îi aduce la București pe Frecce Tricolori și Turkish Stars, două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană.

BIAS 2026 se desfășoară în perioada 28-29 august 2026, la Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu. Evenimentul ajunge la cea de-a 16-a ediție și include atât demonstrații aeriene, cât și expoziția de aviație generală.

Prima zi, 28 august, este dedicată antrenamentelor deschise publicului și presei, în timp ce 29 august este ziua principală a spectacolului aerian.

Frecce Tricolori și Turkish Stars, printre principalii invitați

Una dintre principalele atracții ale ediției din acest an este revenirea la București a Frecce Tricolori, formația de acrobație aeriană a Forțelor Aeriene Italiene.

La BIAS 2026 vor participa și Turkish Stars, formația de demonstrație aeriană a Turciei. Cele două echipe sunt cunoscute pentru evoluțiile în formație și demonstrațiile de precizie realizate în cadrul marilor spectacole aeriene internaționale.

Pe lista participanților anunțați se află și Flying Dragons Team, formație poloneză de parapante motorizate, care combină evoluțiile aeriene cu fum colorat și efecte pirotehnice.

La Băneasa va reveni și Rafale Solo Display, cu o demonstrație realizată de un avion Rafale al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze.

Organizatorii au anunțat și participarea Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, care vor aduce la București un F/A-18 Hornet.

Aeronave militare și civile, în aer și la sol

BIAS 2026 combină demonstrațiile aeriene cu o expoziție de aviație. Publicul va putea urmări evoluțiile aeronavelor civile și militare, dar va putea vedea și aeronave expuse la sol.

Expoziția de aviație generală include trei hangare, peste 50 de standuri și zone dedicate aeronavelor expuse. Sunt prezentate inclusiv oportunități de pregătire pentru o carieră de pilot civil sau militar, precum și echipamente și servicii din domeniul aviației.

În cadrul evenimentului sunt anunțate și participări din partea companiilor aeriene TAROM, Wizz Air și Animawings.

Ce program are BIAS 2026

Vineri, 28 august, sunt programate antrenamente deschise publicului și presei, o conferință de presă, întâlniri cu formațiile participante și alte activități dedicate pasionaților de aviație. Programul acestei zile se încheie la ora 18:00.

Sâmbătă, 29 august, este ziua principală a show-ului. Accesul publicului este prevăzut începând cu ora 08:00, iar pe parcursul zilei vor avea loc demonstrații aeriene și activități în zona expozițională.

Pentru ora 21:00 este programat un foc de artificii.

Organizatorii au stabilit și o dată de rezervă, în cazul în care condițiile meteorologice nu permit desfășurarea demonstrațiilor aeriene pe 29 august.

Ediția din 2025 a atras 250.000 de spectatori

Ediția din 2025, care a marcat cea de-a 15-a aniversare a BIAS, a atras aproximativ 250.000 de spectatori la Aeroportul Băneasa și Romaero.

Potrivit organizatorilor, peste 200 de aeronave civile și militare au participat la eveniment, fie în demonstrații aeriene, fie în expoziția statică. La show au luat parte peste 200 de piloți și parașutiști din România și din străinătate.

Ediția de anul trecut a generat o audiență media de 26,9 milioane și peste 7,3 milioane de vizualizări în social media, potrivit datelor publicate de organizatori.

BIAS este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, ROMATSA, Romaero și Club Sportiv AIBO.

Accesul este gratuit

Publicul poate participa gratuit la BIAS 2026, evenimentul urmând să se desfășoare la Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu.

Programul și lista participanților pot suferi modificări, inclusiv în funcție de condițiile meteorologice și de desfășurarea operațiunilor aeroportuare. Organizatorii recomandă consultarea programului oficial înainte de participare.