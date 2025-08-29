În perioada 29-31 august a.c., se va organiza evenimentul „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition – BIAS 2025” în incinta Aeroportului Internațional București - Băneasa „Aurel Vlaicu”.

→ Imaginea 1/7: bias 1 jpg

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în perioada 30-31 august, între orele 07.00-00.00, se va restricționa traficul rutier pe Bd. Ficusului, pe segmentul de drum cuprins între Bd. Aerogării și accesul în incinta ROMAERO.

De asemenea, în același interval orar, se va restricționa banda I de circulație de pe Șos. București-Ploiești, între Str. Grațioasă și stația STB „Aeroport Băneasa”, sensul de deplasare dinspre Str. Grațioasă.

Accesul publicului la eveniment se va face pietonal din Bd. Aerogării.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație. Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

„Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa”, a informat vineri Poliția Română.

Programul BIAS 2025

BIAS 2025 este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO și Clubul Sportiv AIBO.

Celebrând 115 ani de la primul zbor românesc, a XV-a ediție a BIAS reunește în acest an, în premieră pentru București, două dintre cele mai faimoase formații de acrobație aeriană din lume: Patrouille de France (Forțele Aeriene din Franța) și Red Arrows (Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii).

BIAS 2025 se desfăşoară sub patronajul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Economiei, reunind peste 200 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expuse publicului, dar şi peste 200 de piloţi şi paraşutişti.

Așii aviației din 12 state vor încânta spectatorii

BIAS este un spectacol de forță aeriană, în care așii aviației civile și militare din 12 state (FRANȚA, SUA, MAREA BRITANIE, GERMANIA, ITALIA, AUSTRIA, GRECIA, POLONIA, SLOVENIA, LITUANIA, LETONIA, IORDANIA) vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene uluitoare și demonstrații de elită, dar și cu aeronave expuse la sol.

Patrouille de France reprezintă Forţele Aeriene și Spațiale ale Franței şi este una dintre cele mai faimoase formații de acrobaţie aeriană, evoluând cu 9 aeronave Alpha Jet care creează un spectacol unic de precizie și eleganță, un adevărat balet aerian în culorile Franței.

Echipa Forțelor Aeriene Franceze aduce la Aeroportul Băneasa cei 9 piloți excepționali ai săi, fiecare având indicativul ”Athos”, numele unuia dintre personajele cărții ”Cei trei muschetari” a scriitorului Alexandre Dumas.

Athos 1 – Leader: conduce formația și trasează linia zborului;

Ahtos 2 & Athos 3 – Interior Wingmen: mențin simetria în inima formației;

Athos 4 – Slot: zboară în cea mai dificilă poziție, chiar în centru;

Athos 5 & Athos 6 – Solo: realizează manevre spectaculoase în oglindă;

Athos 7 & Athos 8 – Outer Wingmen: stabilizează formațiile largi;

Athos 9 – Replacement/Announcer: pilot de rezervă și vocea care explică demonstrația.

Red Arrows nu mai participă din cauza accidentului aviatic din Polonia

Ambasada Marii Britanii în România a anunțat vineri că echipa acrobatică a Forțelor Aeriene Regale este alături de familia și prietenii pilotului și nu va participa la showul aviatic BIAS din România care începe astăzi.

„Spectacolele echipei britanice Red Arrows la evenimentele din Polonia și România au fost anulate în urma accidentului mortal al unui avion polonez F-16 care se pregătea pentru Radom Air Show.

Întreaga echipă acrobatică a Forțelor Aeriene Regale este alături de familia și prietenii pilotului avionului F-16 și transmitem condoleanțe sincere Forțelor Aeriene Poloneze.

Spectacolele programate pentru mâine și duminică la Radom Airshow, în Polonia, nu vor mai avea loc după anularea evenimentului.

Din păcate, echipa acrobatică a Forțelor Aeriene Regale nu va mai zbura astăzi [vineri, 29 august] în România pentru a participa la Bucharest International Airshow.

Red Arrows se află în prezent la Radom, unde a sosit la începutul acestei săptămâni în așteptarea evenimentelor din Polonia și România.

Conform practicii obișnuite în urma unui astfel de incident, pista aeroportului rămâne închisă, fiind în curs de desfășurare o anchetă”, a comunicat Ambasada.

Red Arrows reprezintă Forţele Aeriene Regale Britanice, recunoscută drept una dintre cele mai spectaculoase formații de acrobație aeriană din lume, realizând demonstrații de precizie, viteză, sincronizare și abilitate excepțională de pilotaj.

Formația britanică trebuia să evolueze pe Aeroportul Băneasa cu 9 aeronave BAE Systems Hawk T1, iar piloții au toți mii de ore de zbor pe supersonice.

Participare de excepție a Forțelor Aeriene Române

La spectacolul aerian de la București, vor evolua și Baltic Bees, formaţia letonă cu un stil de pilotaj unic în lume, executând manevre artistice de maximă dificultate.

Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2025 cu o participare de excepție, care se distinge printr-o serie de evoluții în premieră absolută pentru România. Spectatorii vor avea șansa de a admira evoluțiile spectaculoase ale piloților militari, care vor realiza adevărate demonstrații artistice de forță supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, aeronave de transport C-130 Hercules, C-27J Spartan, aeronave școală IAK-52, elicoptere IAR-330 PUMA. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, şi exerciţiile de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.

În cadrul expoziției statice, Forțele Aeriene Române vor prezenta publicului aeronave F-16 Fighting Falcon, IAR-99 ŞOIM, YAK 52, elicoptere IAR 330 PUMA, un radar de joasă/medie altitudine TPS-79R, o instalaţie de lansare rachete M903/PATRIOT, două simulatoare de zbor, o dronă BAYRAKTAR și multe altele.

Forțele Aeriene ale SUA vin, în premieră, cu aeronava KC-135 Stratotanker, avion uriaș de alimentare în zbor a supersonicelor de luptă.

Forțele Aeriene ale Germaniei se vor prezenta cu F-2000A Eurofighter Typhoon, care va face demonstratie de forta si manevrabilitate spre incantarea publicului spectator. Este un moment care a fost cerut si aplaudat la scena deschisa la BIAS 2024.

Forțele Aeriene ale Italiei vin cu EuroFighter Typhoon in static display

Forțele Armate Slovene participă cu Let L-410 Turbolet in static display si cu o evolutie uimitoare cu o aeronava PC-9.

Forțele Aeriene ale Austriei vin cu uriașa aeronavă de transport C-130 Hercules care poate fi admirata in zona de static display

Polonia participă cu un avion istoric deja - Mig-15 și cu mult-indragita formație Flying Dragons Team, de parapante cu efecte pirotehnice și laser.

Forțele Aeriene ale Iordaniei vin cu C-130 Hercules in zona static display.

Austriecii de la The Flying Bulls vor zbura cu avioane istorice (Douglas DC-6, Mustang P-51D, P 38 Lightning, F4U Corsair) și cu un elicopter de acrobație BO-105 C.

Spectacolul aerian este garantat de prezența așilor Aeroclubului României – The Hawks of Romania, The Pelicans, The White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei The Blue Wings.

Celebrii Iacări Acrobați, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52, la apusul soarelui si vor face un moment spectaculos cu Jurgis Kairys.

Inspectoratul General de Aviație al MAI participă cu un elicopter Black Hawk care poate fi admirat in zona de static display, si va efectua o demonstratie cu un elicopter Black Hawk, exercitiu tactic in colaborare cu SIAS doar sambata pe 30 august.

Printre participanți se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviației românești, din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Nici în acest an nu lipsește celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Companiile aeriene Tarom și Wizz Air vor evolua la BIAS 2025 cu aeronave comerciale de pasageri și vor organiza evenimente tematice.

General Aviation Exhibition

Începând de vineri dimineața, pe Aeroportul Băneasa se deschide expoziţia de aviaţie generală - General Aviation Exhibition, unde producători și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrauşoare, până la business jet-uri.

Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică.

În cadrul expoziției, Compania Națională Aeroporturi București va întâmpina publicul cu multe surprize la standul propriu, unde spectatorii își vor putea face fotografii personalizate, vor primi cadouri, vor viziona filme și imagini inedite despre activitatea aeroporturilor din Capitală etc.

De asemenea, la expoziția de aviație, ROMATSA va veni cu un simulator utilizat de controlorii de trafic aerian pentru a dirija traficul aerian.

În aria expozițională este amenajată o zonă pentru copii, în care sunt amplasate aeronave ale Aeroclubului României și unde vor fi organizate activități susținute de”Salvați copiii”.

Pentru prima oară în istoria celor 14 editii de până acum, BIAS 2025 aduce ca noutate, pe lângă o agenda extrem de bogată, un BIAS SHOP cu două puncte de vânzare a unor suveniruri personalizate cu sigla BIAS.

După fiecare evoluție, piloții vor oferi autografe publicului într-o zonă special amenajată, aflată chiar în mijlocul spectatorilor. Este ocazia perfectă, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, de a-i întâlni pe piloți, de a face fotografii și de a păstra o amintire de neuitat de la BIAS

Contribuția românească la istoria aeronauticii mondiale va fi celebrată prin expunerea, în zona ”static display”, a unor machete la scară naturală ale avionului Aurel Vlaicu II precum și prin prezentarea primului model de avion comercial construit în întregime în România, BAC 1-11/400, redenumit la noi ROMBAC 1-11.

Special pentru BIAS 2025, TPBI înființează linia de autobuz 737 care funcționează în cele trei zile ale evenimentului și va face legătura rapidă între Piata Victoriei si Aeroportul Băneasa. De asemenea, este suplimentat numărul de autobuze care vor circula pe linia 605.

Peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure în cele trei zile de BIAS de sute de aeronave în aer și la sol, într-o atmosferă de festival dedicat zborului: demonstrații aeriene de senzație, concert live, focuri de artificii, food trucks, zone VIP, expoziții, autografe, zone de spotting, de relaxare, de conexiune, zone speciale de activități destinate copiilor, etc.

Intrarea publicului este liberă.

Recomandăm spectatorilor să utilizeze mijloacele de transport în comun, întrucât nu se asigură parcare.

Accesul publicului se face prin ROMAERO.