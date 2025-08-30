Video BIAS 2025, a doua zi de spectacole aeriene. Peste 200 de piloți vor încânta publicul în cele trei zile de evenimente

Ediția din 2025 a Bucharest International Air Show (BIAS) este în desfășurare la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și în incinta ROMAERO, reunind peste 200 de piloți și aparate de zbor din țară și din străinătate. Organizatorii au sfătuit bucureștenii să nu uite „ochelarii de soare, crema cu protecție solară, șapca, aparatul foto și bateria full la telefon”, pentru a se bucura de spectacole.

În perioada 29–31 august, Capitala devine epicentrul aviației din Europa de Est. Publicul poate admira demonstrații aeriene spectaculoase realizate de echipe de acrobație, aeronave militare moderne, avioane comerciale și elicoptere.

Porțile s-au deschis la ora 08:00. La ora 10:00 s-a dat startul BIAS 2025, la ora 21:00 va fi un foc de artificii, iar la ora 21:30 – concert The Cocktail Brothers.

„Chiar și din fotoliu, poți urmări LIVE show-ul de la #BIAS2025! Intră pe pagina noastră și bucură-te de spectacolul aviației, oriunde te-ai afla”, au scris reprezentanții BIAS pe Facebook, alături de un video spectaculos pe care îl puteți urmări mai jos.

Programul include și Expoziția de Aviație Generală, unde vor fi expuse aeronave civile și militare, echipamente aeronautice de ultimă generație și zone interactive. Intrarea este gratuită, iar organizatorii estimează un număr mare de vizitatori în toate cele trei zile ale evenimentului.

Forțele Aeriene Române vor participa cu demonstrații complexe, alături de aeronave istorice prezentate în zbor și modele de ultimă generație, precum Eurofighter Typhoon.

Restricții de trafic

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în perioada 30-31 august, între orele 07.00-00.00, se va restricționa traficul rutier pe Bd. Ficusului, pe segmentul de drum cuprins între Bd. Aerogării și accesul în incinta ROMAERO.

De asemenea, în același interval orar, se va restricționa banda I de circulație de pe Șos. București-Ploiești, între Str. Grațioasă și stația STB „Aeroport Băneasa”, sensul de deplasare dinspre Str. Grațioasă.

Accesul publicului la eveniment se va face pietonal din Bd. Aerogării.

Modificări în programul BIAS 2025

Totuși, programul a suferit o modificare importantă: spectacolele echipei britanice Red Arrows în Polonia și România (BIAS 2025) au fost anulate după accidentul mortal al unui avion polonez F-16, care se pregătea pentru Radom Air Show.

„Întreaga echipă acrobatică a Forțelor Aeriene Regale este alături de familia și prietenii pilotului avionului F-16 și transmite condoleanțe sincere Forțelor Aeriene Poloneze”, a transmis Ambasada Marii Britanii la București.