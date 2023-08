Avocații amenință cu greva generală. Motivul: taxarea mai mare prin noua reformă fiscală

Mai multe barouri din țară au transmis mesaje în care-și exprimă dezacordul cu intenția Executivului de impunerea unei contribuții de sănătate, în sistem neplafonat, ceea ce ar însemna taxarea mai dură a acestora.

„Baroul Bucuresti- organ profesional care grupează si reprezintă interesele a peste 10.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, constata cu regret, ca după 2 săptămâni de dialog si mai multe memorii si puncte de vedere transmise de UNBR si UPLR, informațiile care vin din zona guvernamentală confirma ipoteza ca Guvernul își menține poziția de a impune profesiile liberale cu C.A.S.S in sistem real, neplafonat.Impunerea unui C.A.S.S in sistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaților si, practic, sancționează performanța in profesie, fără a oferi însă nimic suplimentar in sfera contraprestației sistemului de sanatate”, a precizat Baroul București, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

„Informam si pe aceasta cale, atat Guvernul, cât si opinia publica despre decizia noastră ferma de a uza de toate demersurile si remediile legale împotriva impunerii avocaților cu C.A.S.S. in sistem real, neplafonat, neexcluzând ample acțiuni de protest si chiar o greva generală. Baroul Bucuresti va apăra cu fermitate drepturile si interesele avocaților si își exprima speranta ca rațiunea si pragmatismul vor prevala in decizia Guvernului”, mai arată sursa citată.

Baroul Iași, în dezacord cu Guvernul

Cu poziția avocaților din București s-au solidarizat și avocații din Iași. „Având în vedere intenţia Guvernului României de a aduce modificări Codului fiscal și impactul major al unor prevederi din noile reglementări asupra profesiei de avocat, Baroul Iași își exprimă dezacordul cu privire la majorarea contribuţiilor fiscale ale avocaţilor. Nu există niciun argument pentru care povara echilibrării bugetului de stat să fie suportată de profesiile libere, cu atât mai mult cu cât avocații sunt cel mai puțin sprijiniți prin măsurile fiscale adoptate în general de guvern”, arată poziția Baroului Iași.

„Încă o dată, pare ca puterea executivă desconsideră profesia de avocat şi pe avocaţi, nefiind preocupată să protejeze profesiile libere. Modificările legislative privind contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu vor aduce un beneficiu semnificativ bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de sănătate, dar vor determina mărirea consistentă a sarcinii fiscale pentru avocați”, mai arată Baroul Iași.

Reprezentanții avocațiilor din Iași nu au luat încă și decizia formei clare de protest pe care o vor urma. „Toată această povară injustă se va răsfrânge inevitabil și asupra cetăţenilor. Aceștia vor percepe că statul le îngrădeşte accesul la justiție, fiindu-le afectate în mod direct drepturile și libertățile constituţionale pe care avocații le apără. După consultarea corpului profesional, conducerea Baroului Iaşi va anunţa formele de protest colectiv pe care le vor exercita avocaţii din acest barou”.

Impact „deosebit de grav”

Ultimul barou care a venit cu un comunicat de presă a fost cel din Cluj. „Baroul Cluj dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârșire contraargumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar fiscale. Majorarea consistentă a C.A.S.S. va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional, de natură să aducă perturbări esențiale în activitatea de apărare a drepturilor și libertăților, exercitată de avocați. Măsurile fiscale preconizate reprezintă modificări nejustificate și împovărătoare, chiar dacă regimul fiscal aplicabil profesiei nu este nici în prezent unul preferențial sau lipsit de neajunsuri”, precizează Baroul Cluj.

„Decis să apere cu fermitate drepturile si interesele celor peste 1300 de membri ai săi, Baroul Cluj solicită imperativ Guvernului să nu adopte proiectul de act normativ care ar conduce la discriminarea nejustificată a avocaților în raport cu alte categorii de contribuabili. Totodată, Baroul Cluj informează prin prezentul comunicat atât Guvernul, instanțele de judecată și parchetele, cât și opinia publică despre decizia de neclintit de a uza de toate demersurile și remediile legale împotriva supraimpozitării nejustificate a avocaților, fără a exclude acțiuni de protest. Pentru pregătirea unei prime forme de protest, Consiliul Baroului Cluj a decis, la data de 13.08.2023, convocarea pentru data de 21.08.2023 și, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de 28.08.2023, a unei Adunări Generale extraordinare a avocaților din Baroul Cluj, în format exclusiv online”.

Amenințare cu boicotul

„Adunarea generală extraordinară va decide dacă este de acord ca, la momentul la care vor intra în vigoare modificările Codului fiscal care vor prevedea, pentru avocați, plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, Consiliul Baroului Cluj să decidă suspendarea totală a activității serviciilor de asistență judiciară de la nivelul județului Cluj, prin refuzul de a mai desemna, pentru toate situațiile de asistență juridică obligatorie, avocați înscriși în Registrul de Asistență Judiciară”, conchide sursa citată.