Numărul angajaților la stat, tot în creștere. Cum au evoluat cifrele în ultimele luni

Datele publicate de Ministerul Finanțelor privind numărul de posturi ocupate în sistemul bugetar arată că în luna iunie, față de luna mai, sunt cu 490 de angajați la stat în plus.

1.284.199 de posturi erau ocupate în luna iunie, conform ultimelor date publicate de Ministerul de Finanțe. În schimb, 1.283.709 posturi erau ocupate la stat în luna mai. Așadar, diferența este de 490 de posturi. Deși a crescut numărul de posturi ocupate, diferența nu e chiar așa de mare, față de cea dintre lunile aprilie și iunie.

4.395 de posturi erau ocupate în plus în mai față de aprilie, când erau 1.279.314 de posturi ocupate, conform datelor furnizate de același minister. Diferența între martie și aprilie fusese de 2.260 de posturi în plus, în timp ce între lunile februarie și martie fusese de 470 de noi posturi în plus.

Cei mai mulți bugetari sunt în sistemul central. Mai precis, 818.327 de posturi sunt ocupate la nivel central, ceva mai puțini față de luna precedentă: 819.794 de posturi. Pe de altă parte, în administrația locală erau, la nivelul lunii iunie 465.872 de posturi. În schimb, în mai era 463.915 posturi ocupate. Așadar, tendința e de creștere în această zonă.

La nivelul Guvernului, ministerul cu cele mai multe posturi ocupate este cel al Educației, cu 295.815 persoane, conform datelor de la Ministerul de Finanțe. Al doilea minister ca număr de angajați este cel al Internelor, cu 126.122 de posturi ocupate. Următoarele categorii bugetare sunt angajații din Ministerul Apărării Naționale, cu 71.129 de posturi ocupate și cei din Ministerul Sănătății, cu 18.220 de posturi ocupate.

Plan de reducere a posturilor neocupate

Guvernul are în lucru o ordonanță de urgență prin care posturile neocupate din instituții vor fi desființate, fiind doar câteva excepții privind păstrarea unora din zona de apărare, ordine publică și siguranță națională, domeniul medical, precum și funcțiile unice.

De asemenea, Guvernul vrea să reducă și numărul secretarilor de stat, al subsecretarilor de stat, dar și al șefilor de la diferite agenții și autorități ale statului. La jumătate ar trebui să fie reduse și aparatele de lucru ale aleșilor local, precum și ale șefilor din instituțiile care sunt în subordinea Parlamentului.

Ar urma să se umble și la salarii, pentru a fi limitate la 80% din leafa pe care o are șeful instituției, iar în cazul instituțiilor din subordinea sau coordonarea Parlamentului leafa ar urma să fie limitată la de șase ori indemnizația de ministru.