Un lider al Coaliției promovează revolta avocaților, care amenință cu greva generală

Daniel Fenechiu, lider al senatorilor PNL, a promovat pe contul personal de Facebook mesajul Baroului București, în care sunt prezentate nemulțumirile avocaților privind impunerea unui CASS neplafonat, luată în calcul de Coaliție, pentru a aduce mai mulți bani la buget.

„Baroul Bucuresti va reprezenta si apăra cu fermitate drepturile si interesele avocatilor! Nu excludem acțiuni de protest sau chiar o greva generală!” este mesajul publicat de Daniel Fenechiu, la distribuirea comunicatului de presă al Baroului București.

Liderul senatorilor PNL este avocat de profesie. De altfel, acesta a încasat în anul fiscal precedent 324.653 de lei din avocatură, în timp ce de la Parlament a primit o indemnizație de doar 146.016 lei.

Ce a transmis Baroul București

„Baroul Bucuresti- organ profesional care grupează si reprezintă interesele a peste 10.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, constata cu regret, ca după 2 săptămâni de dialog si mai multe memorii si puncte de vedere transmise de UNBR si UPLR, informațiile care vin din zona guvernamentală confirma ipoteza ca Guvernul își menține poziția de a impune profesiile liberale cu C.A.S.S in sistem real, neplafonat.Impunerea unui C.A.S.S in sistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaților si, practic, sancționează performanța in profesie, fără a oferi însă nimic suplimentar in sfera contraprestației sistemului de sanatate”, arată Baroul București, potrivit unui comunicat de presă.

„Informam si pe aceasta cale, atat Guvernul, cât si opinia publica despre decizia noastră ferma de a uza de toate demersurile si remediile legale împotriva impunerii avocaților cu C.A.S.S. in sistem real, neplafonat, neexcluzând ample acțiuni de protest si chiar o greva generală. Baroul Bucuresti va apăra cu fermitate drepturile si interesele avocaților si își exprima speranta ca rațiunea si pragmatismul vor prevala in decizia Guvernului”, mai arată Baroul București.

Măsurile agreate

Una dintre măsurile pentru care ar exista o înțelegere de principiu este cea legată de TVA-ul în zona de HORECA, unde nu se mai schimbă cota de TVA anul acesta. Adică să treacă brusc de la 9% la 19%. În schimb, din discuția purtată s-a mers pe varianta unei creșteri anuale a acestui TVA, ajungând în 2026 la 19%.

O măsura care a scindat Coaliția a fost cea legată de impozitarea suplimentară a locuințelor de peste 500.000 de euro. Procentul a fost scăzut de la 1% la 0,3% din valoarea acesteia. Liberalii nu doreau deloc această impozitare, susținând că nu ar putea fi aplicată, în timp ce social-democrații insistau pe impunerea acesteia.

O impozitare mai consistentă ar urma să fie făcută și la mașinile scumpe, de peste 75.000 de euro (prag scăzut de la 100.000 de euro), nefiind încă bătută palma pe procentul sau suma pentru impozitare.

Nu vor mai exista facilități fiscale pentru industria de construcții și industria alimentară, adică vor plătin contribuția la sănătate. În cazul IT-iștilor, impozitul pe venit va fi aplicat doar pentru sumele care depășesc 10.000 de lei brut.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, și în cazul microîntreprinderilor ar urma să fie două praguri. Impozitul va fi de 1% pentru venituri de până la 300.000 de lei, în timp ce 3% va fi aplicat veniturilor de până la 500.000 de euro anual.

În schimb, a avut loc agrearea definitivă, susțin surse din Coaliție, ca impozitul pe dividente să rămână 8%, nu să fie crescut la 10%.