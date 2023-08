Revoltă față de măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului

Pregătirea unor noi taxe și impozite, precum și posibilele demiteri din sectorul public au dus la reacții din partea unor sindicate, patronate și din zona reprezentanților profesiilor liberale.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, parte a CNS Cartel Alfa, a criticat dur intenția Guvernului de a nu mai da vouchere de vacanță pentru cei care au un salariu net de peste 5.500 de lei. „Vă reamintim că voucherele de vacanță au un cuantum fix de 1.450 lei/anual, mai mult, acordarea lor a fost reglementată pentru compensarea indemnizației de vacanță prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar neacordată niciun moment de la adoptarea ei”, reproșează sindicatul.

A doua măsură care a dus la revolta sindicaliștilor e legată de faptul că Guvernul vrea să desființeze funcția de șef de birou, prima dintre pozițiile de conducere în ierarhia administrativă, ceea ce, în viziunea sindicaliștilor, „atentează la dreptul funcționarului public la muncă şi dezvoltarea carierei, precum şi la principiul dreptului câştigat”. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere ar urma să scadă de la 12% la 8%.

Tot demersul de reorganizare internă ar trebui să aibă loc până la 31 decembrie 2023, unele funcții fiind desființate de la 1 septembrie, tot anul acesta.

Și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) critică, într-un comunicat de presă, intenția coaliției PSD-PNL de a elimina parțial facilitățile fiscale pentru IT-iști. „Noile măsuri propuse de actualul Guvern pun o frână fără precedent procesului de transformare a României într-un hub regional de inovare și transformare digitală, cu repercusiuni pe termen lung și foarte lung, mai ales în lipsa altor măsuri de susținere a dezvoltării acestei industrii strategice și constituie o eroare de politică economică și un mare pas înapoi în dezvoltarea economică a României”, a declarat Mihai Matei, președintele ANIS, potrivit unui comunicat de presă.

ANIS arată că impozitarea veniturilor salariale din IT peste pragul de 10.000 de lei brut este aproape echivalentă cu eliminarea facilităților per ansamblu, măsura fiind aplicabilă la aproximativ 80% din numărul celor 104.000 de specialiști IT care beneficiau de scutire.

Profesiile liberale, afectate și ele

Nemulțumiri sunt și din partea celor din profesiile liberale, fiind îngrijorări că s-ar putea să fie plătită cota de CASS la un nivel neplafonat. „Practic, aproape ar dubla sarcina fiscală. Chiar dacă versiunea vehiculată nu este asumată, nu este negociată în Coaliție și nu este finală, a generat o firească îngrijorare în rândul avocaților și a majorității profesioniștilor profesiilor liberale”, a precizat Daniel Fenechiu, lider al senatorilor PNL și avocat cu experiență.

Măsurile au fost criticate și de mediul de afaceri, considerând că se pune o presiune financiară prea mare pe IMM-uri. Mai mult, economiștii traduc modificările precum mărirea TVA și a accizelor în creșterea prețurilor.

OUG privind reducerea cheltuielilor urmează să fie redactată în zilele următoare și pusă în circuit de avizare, potrivit lui Marcel Ciolacu, în timp ce actul normativ referitor la taxe și impozite va fi discutat de specialiști și săptămâna următoare, înainte de a fi prezentată forma finală.