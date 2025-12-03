Doi polițiști de penitenciar, acuzați că voiau să vândă droguri deținuților și să introducă ilegal telefoane la Jilava

Doi polițiști de penitenciar sunt acuzați că au procurat droguri pe care intenţionau să le vândă deţinuţilor de la Jilava, au adus ilegal unor deţinuţi telefoane mobile. Aceștia au fost reținuți și vor fi prezentați, miercuri, 3 decembrie, în fața judecătorilor, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alături de ei, mai sunt cercetaţi alţi patru inculpaţi, din care doi au fost reţinuţi, iar doi au fost plasaţi cub control judiciar.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus, marţi, reţinerea a patru inculpaţi, dintre care doi agenţi de poliţie de penitenciar, şi măsura controlului judiciar în cazul altor doi, cu vârste cuprinse între 24 şi 47 de ani, cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cazul poliţiştilor anchetatorii au stabilit că aceştia au încălcat şi Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate întrucât le-ar fi adus ilegal telefoane mobile unor persoane aflate sub incidenţa unor astfel de măsuri.

În intervalul iulie-octombrie 2025, în mod repetat cei doi agenţi de poliţie de penitenciar au procurat, de la co-inculpaţii cercetaţi în aceeaşi cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în Penienciarul Jilava, unde îşi desfăşurau activitatea, cu scopul de a le comercializa deținuților.

Aceștia au introdus ilegal și telefoane mobile pe care le-au predat unor deținuți, adaugă anchetatorii.

În urma a 14 percheziții, inclusiv în spații ale unui penitenciar, au fost găsite și ridicate peste 40 de doze de substanțe, seringi, înscrisuri, obiecte cu urme de substanțe și bani.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat miercuri cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a inculpaților.

Operațiunea a fost realizată împreună cu polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul penitenciarului Jilava și al jandarmilor Capitalei.