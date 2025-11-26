Droguri de mare risc, introduse într-o închisoare din România printr-o metodă inedită. Penitenciarul, vizat de percheziții

Procurorii DIICOT Covasna, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare, miercuri, opt mandate de percheziție domiciliară în județul Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit unor surse, ar fi vorba de Penitenciarul Codlea.

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, mai mulți făptuitori, aflați în stare de detenție într-un penitenciar situat pe raza județului Brașov, au procurat, deținut și comercializat, către consumatori din interiorul spațiului carceral, droguri de mare risc și produse psihoactive.

Drogurile, impregnate în coli de hârtie

Este vorba de ADB – 4en – PINACA, ADB – BUTINACA, ADB – INACA și 5F – ADB.

„Substanțele interzise, impregnate în coli de hârtie au fost introduse în interiorul unității de penitenciar sub formă de corespondență, fiind vândute sau schimbate pentru țigări sau alte produse

O parte dintre drogurile de mare risc și produsele psihoactive au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale”, precizează, miercuri, DIICOT.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Brașov și Ploiești, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov, Biroului Prevenirea Criminalității și Terorismului al Penitenciarului Codlea și al polițiștilor de penitenciare din cadrul Penitenciarului Codlea.

Amintim că peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.