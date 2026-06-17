Un exercițiu spectaculos al Forțelor Speciale ale Armatei Române a avut loc pe un lac de acumulare din județul Brașov, unde luptători de elită au executat salturi cu parașuta dintr-un elicopter IAR 330 Puma, aterizând direct pe apă.

Misiunea, filmată în exclusivitate de echipa Știrilor TVR atât de la sol, cât și din aer, face parte dintr-un program avansat de pregătire destinat trupelor cu cele mai dificile atribuții din Armata Română.

Misiune ca în filme : luptătorii FOS sar din elicopter direct în lac

Pe aerodromul Ghimbav, militarii detașamentului de Forțe Speciale se pregăteau pentru una dintre cele mai solicitante etape ale antrenamentului. Echipamentul era verificat în detaliu, iar parașutele erau pregătite pentru un salt de la peste 2.000 de metri altitudine. Odată urcați în elicopter, luptătorii au primit ultimele instrucțiuni, iar la deschiderea ușii aeronavei, vântul puternic și priveliștea lacului aflat mult sub ei au confirmat dificultatea misiunii.

De la bordul elicopterului, a fost surprins momentul în care parașutiștii au efectuat saltul cu deschidere imediată, urmat de o aterizare controlată pe apă, e o procedură rezervată exclusiv militarilor cu experiență, obișnuiți cu operațiuni complexe și riscante.

Cel mai tânăr membru al detașamentului, aflat de doi ani în Forțele pentru Operații Speciale, a acumulat deja aproape 200 de salturi, o performanță care arată nivelul ridicat de pregătire cerut acestor trupe. În total, armata română dispune de cinci batalioane de forțe speciale, însumând câteva mii de militari. Dintre aceștia, doar câteva sute sunt luptători operaționali, restul fiind personal de sprijin, logistică și comandament. Mulți dintre militarii activi au experiență în teatre de operații, inclusiv în zone de conflict.

Pentru Forțele Speciale, cea mai dificilă misiune reală rămâne cea din Afganistan, unde Comandamentul FOS de la Târgu Mureș a pierdut șase luptători în timpul operațiunilor desfășurate în cadrul campaniei internaționale.