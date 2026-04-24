search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Exercițiu militar NATO cu drone la Capu Midia. Demonstrații în timp real și tehnologie de ultimă generație. Radu Miruță: „Nu suntem în luptă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ziua Distinșilor Vizitatori din cadrul exercițiului „Eastern Phoenix 2026” (EAPH 26) are loc vineri, 24 aprilie, de la ora 10:00, în Poligonul Capu Midia, județul Constanța. Evenimentul aduce în prim-plan cele mai noi tehnologii și tactici de combatere a amenințărilor generate de drone. La eveniment a fost prezent și ministrul Apărării, Radu Miruță. 

Radu Miruță. FOTO: captură video Adevărul
Organizat de Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO, exercițiul reunește și operatori economici din industria de apărare, atât din țară, cât și din străinătate.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a luat și el parte la eveniment, unde a susținut un scurt discurs. Ministrul a subliniat că NATO este o alianță pentru pace. A pus accent pe nevoia de integrare eficientă a datelor generate de noile capabilități, prin standardizare și utilizare practică.

„NATO înseamnă pace. Nu suntem în luptă. Există din ce în ce mai multe capabilități care generează date, iar aceste date ar trebui adunate într-un spațiu comun, printr-un mod standard, și ar trebui să avem capacitatea de a extrage din această colecție de date ceea ce este necesar. În același timp, un alt obiectiv este să ne conectăm cu industria pentru a înțelege ce este capabilă industria să livreze pentru Ministerul Apărării. Am fost anterior ministru al Economiei și m-am întâlnit de trei ori cu diferite companii, iar majoritatea au prezentat doar documente PowerPoint și PDF. Acum este momentul să vedem, în exerciții reale, unele dispozitive și trebuie să înțelegem ce pot face aceste dispozitive pentru Ministerul Apărării și pentru NATO, de asemenea”, a spus Miruță.

Sursa video: Mircea Maier, Adevărul

În continuarea evenimentului, generalul-maior Arnoud Stallmann, din Olanda, a susținut un discurs în care a subliniat urgența accelerării dezvoltării și livrării capabilităților militare, în contextul actual de securitate. Acesta a evidențiat importanța unei cooperări rapide și eficiente între NATO, statele membre și industria de apărare.

Un deputat anunță că a primit un ordin de chemare la mobilizare: „Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara”. Precizările MApN

Sursa video: Mircea Maier, Adevărul

În cadrul demonstrațiilor programate, participanții vor putea urmări secvențe în timp real de detecție, urmărire și neutralizare a sistemelor aeriene fără pilot, precum și integrarea rețelelor de senzori specializați. De asemenea, vor fi prezentate operațiuni de precizie de tip „clean kinetic”, care pun accent pe reducerea daunelor colaterale și respectarea strictă a regulilor de angajare a țintelor.

După încheierea demonstrațiilor, o parte dintre echipamentele utilizate în exercițiu vor putea fi vizitate de către invitați.

Ziua Distinșilor Vizitatori din cadrul exercițiului „Eastern Phoenix 2026”, Capu Midia FOTO: MApN
Astăzi se încheie exercițiul „Eastern Phoenix 2026” 

Exercițiul „Eastern Phoenix 2026” se desfășoară în perioada 14–24 aprilie, iar etapa dinamică, programată între 20 și 24 aprilie, este dedicată testării și validării unor soluții pentru combaterea amenințărilor cu drone.

Sursa video-urilor: Mircea Maier, Adevărul

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale subliniază că au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea impactului asupra mediului înconjurător, atât terestru, cât și aerian și maritim. Echipe specializate sunt pregătite să intervină pentru identificarea și îndepărtarea rapidă a eventualelor resturi de drone sau echipamente rezultate în urma exercițiului.

Autoritățile fac apel la populație ca, în cazul în care sunt descoperite fragmente de echipamente sau epave de drone în apropierea poligonului sau în largul mării, să anunțe imediat serviciul de urgență 112, pentru a permite intervenția în condiții de siguranță.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tudor Gheorghe, transportat de urgență la spital. Celebrul artist ar fi căzut în baia unui hotel
image
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?

OK! Magazine

image
E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin