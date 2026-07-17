Ce soluție a primit de la DSP Viorel Pașca pentru autorizarea centrului de la Dumbrava

Viorel Pașca a anunțat miercuri seară, 15 iulie, că a primit un răspuns din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bihor, potrivit căruia centrul pe care îl administrează ar putea fi încadrat la categoria „locuințe protejate”, ceea ce i-ar permite să intre în legalitate.

„Azi am primit răspuns de la DSP, la scrisoarea adresată instituțiilor abilitate în ce privește autorizarea activității de la Dumbrava, mai precis cum aș putea «intra în legalitate» fără să ne transformăm în azil.

Un lucru mi-a atras atenția acolo și anume , că am putea cumva să ne încadrăm la categoria «Locuințe protejate».

În zilele următoare voi analiza această posibilitate, dar aștept cu nerăbdare ca celelalte instituții să vină cu propuneri, sfaturi și sugestii în acest sens. Mai mult, sper că mă vor ajuta cu documentația în ce privește obținerea autorizației de funcționare, având in vedere că e datoria lor să rezolve problema și presupun că sunt interesate de soarta și situația persoanelor vulnerabile. Sau poate mă înșel?”, a explicat acesta într-o postare pe Facebook.

Directorul DSP Bihor, Daniela Rahotă, a explicat pentru Bihoreanul că Viorel Pașca ar putea să-și transforme casele în locuințe protejate, în baza unei Hotărâri de Guvern adoptate anul acesta, cu câteva luni înaintea izbucnirii scandalului după descinderile DIICOT.

„Este vorba despre HG 268 din 23 aprilie 2026, privind asistența socială și nomenclatorul serviciilor sociale”, a spus șefa DSP Bihor, subliniind că și locuințele sociale pe care Viorel Pașca le-ar putea deschide transformându-și casele „trebuie să fie licențiate”, adică să îndeplinească niște condiții, atât în ce privește amenajarea spațiilor, cât și „inclusiv de a avea angajat sau cu contract de colaborare medic de familie și medic psihiatru”.

Locuințele protejate sunt servicii de locuire asistată destinate persoanelor dezinstituționalizate sau aflate în risc de dezinstituționalizare, ca alternativă la centrele rezidențiale.

Acestea pot găzdui cel mult cinci beneficiari și trebuie să le ofere sprijin personalizat pentru o viață cât mai independentă, inclusiv acces la educație, muncă și integrare în comunitate.

Fiecare locuință trebuie să aibă un administrator, regulament de organizare și funcționare, un sistem de management al calității și să asigure condiții pentru prepararea hranei, precum și sprijin pentru gestionarea banilor și menținerea legăturilor cu familia și comunitatea.

Licențierea acestor locuințe este realizată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

Pe lângă DSP Bihor, până acum și-a exprimat disponibilitatea de a avea o întâlnire cu acesta, însă numai verbal deocamdată, și președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, adaugă publicația citată.

„Suntem disponibili la orice discuție care ar putea să ducă la identificarea unor soluții legale în această privință”, a declarat Mălan, miercuri, pentru Bihoreanul.

Viorel Pașca a scăpat de controlul judiciar

Curtea de Apel București a decis luni, 13 iulie, înlăturarea controlului judiciar dispus anterior în cazul lui Pașca și al celorlalți inculpați din dosarul azilelor neautorizate din Bihor.

Instanța a admis contestațiile formulate de cei șase inculpați, printre care se află Viorel Pașca, soția sa Florica Pașca, cei trei fii ai acestora – Viorel-Emanuel, Abel-Timotei și Daniel-Sabin Pașca – precum și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din centre.

Decizia Curții de Apel București vizează doar măsurile preventive dispuse în dosar și nu reprezintă o soluție asupra acuzațiilor formulate de procurori.