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Scandalul amenzii de un milion de lei aplicate familiei Pașca. Dragoș Pîslaru cere verificări după „semne de întrebare” privind controlul ITM Bihor

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a cerut verificări de urgență privind amenda de un milion de lei aplicată familiei Pașca, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la solicitarea DIICOT, după intervenția procurorilor la Dumbrava. Ministrul susține că există mai multe aspecte care trebuie clarificate, inclusiv modul în care au fost stabilite persoanele sancționate și întârzierea comunicării informațiilor între instituții.

Ministrul Dragoș Pîslaru. FOTO: gov.ro
Ministrul Dragoș Pîslaru. FOTO: gov.ro

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, pe 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor DIICOT la Dumbrava, inspectorii ITM Bihor au fost solicitați să efectueze controale la locuințele familiei Pașca.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat o amendă de un milion de lei pentru muncă fără forme legale, aceasta fiind cea mai mare sancțiune de acest tip acordată unei asociații, potrivit ministrului.

Pîslaru afirmă însă că există „două elemente care ridică semne de întrebare” cu privire la modul în care a fost aplicată sancțiunea.

Întrebări privind numărul persoanelor sancționate

Primul aspect semnalat de Pîslaru vizează numărul persoanelor pentru care inspectorii au constatat muncă fără forme legale.

Potrivit lui Pîslaru, în procesul-verbal au fost menționate 36 de persoane, deși la fața locului ar fi fost identificate doar 14 persoane.

„Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare”, a transmis ministrul.

Acesta a explicat că amenda prevăzută de lege este de 40.000 de lei pentru fiecare persoană, ceea ce ar fi însemnat o sancțiune totală de 1,44 milioane de lei. Cum legislația prevede că amenda nu poate depăși un milion de lei, valoarea finală consemnată în procesul-verbal a fost plafonată la această sumă.

Ministrul reclamă întârzierea informării

Al doilea aspect indicat de Dragoș Pîslaru se referă la comunicarea dintre instituții.

Ministrul susține că a aflat despre amendă nu printr-o informare oficială, ci de pe rețelele sociale.

„Am aflat despre această amendă nu din partea autorităților, așa cum era potrivit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Pîslaru, informațiile privind controlul efectuat pe 30 iunie au ajuns de la ITM Bihor la Inspectorul general de stat adjunct abia pe 6 iulie, iar situația a fost transmisă oficial Ministerului Muncii pe 8 iulie.

Control de specialitate la ITM Bihor

Ministrul interimar al Muncii a precizat că a solicitat imediat explicații privind modul de desfășurare a controlului, valoarea amenzii și întârzierea comunicării interinstituționale.

În urma solicitării, Inspecția Muncii a dispus un control de specialitate la ITM Bihor, realizat de Direcția Control Relații de Muncă și Serviciul Corpul de Control al Calității Inspecției.

„Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a transmis Dragoș Pîslaru.

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